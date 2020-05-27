Російська співачка Пелагея подала на розлучення з чоловіком: відомі подробиці

Популярна російська співачка Пелагея подала на розлучення зі своїм чоловіком, хокеїстом Іваном Телегіним після трьох років шлюбу.

Про це пише видання Starhit.

Іван Телегін і Пелагея tvc.ru

Повідомляється, що про своє розлучення 33-річна Пелагея і 28-річний Іван повідомили в кінці минулого року: на той момент подружжя вже кілька місяців не жило разом. Однак продовжували підтримувати стосунки заради маленької дочки.

У суді Пелагея та Телегін вирішуватимуть питання, пов'язані з аліментами й майном.

Іван Телегін з донькою starhit.ru

Пелагея Instagram @pelageya_insta

Відомо, що Телегіна неодноразово викривали в зрадах. Втім, як повідомляється, зараз спортсмен знаходиться на самоізоляції зі своєю новою коханою, бізнесвумен Марією Гончар. Разом вони живуть у заміському будинку хокеїста.

Іван Телегін і Марія Гончар starhit.ru

Іван Телегін і Марія Гончар spletnik.ru

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