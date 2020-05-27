Російська співачка Пелагея подала на розлучення з чоловіком: відомі подробиці

Анна Міхно люди 13:01, 27.05.2020

Популярна російська співачка Пелагея подала на розлучення зі своїм чоловіком, хокеїстом Іваном Телегіним після трьох років шлюбу.

Про це пише видання Starhit.

Іван Телегін і Пелагея
tvc.ru

Повідомляється, що про своє розлучення 33-річна Пелагея і 28-річний Іван повідомили в кінці минулого року: на той момент подружжя вже кілька місяців не жило разом. Однак продовжували підтримувати стосунки заради маленької дочки.

У суді Пелагея та Телегін вирішуватимуть питання, пов'язані з аліментами й майном.

Іван Телегін з донькою
starhit.ru
Пелагея
Instagram @pelageya_insta

Відомо, що Телегіна неодноразово викривали в зрадах. Втім, як повідомляється, зараз спортсмен знаходиться на самоізоляції зі своєю новою коханою, бізнесвумен Марією Гончар. Разом вони живуть у заміському будинку хокеїста.

Іван Телегін і Марія Гончар
starhit.ru
Іван Телегін і Марія Гончар
spletnik.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російські актори засудили поведінку актриси Агати Муценієце в зв'язку з розлученням з Павлом Прилучним.

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