Російська співачка Глюкоза заявила, що Крим – Україна: опубліковано відео

Російська співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова), заявила, що вважає півострів Крим частиною України.

Про це вона повідомила в розмові з українською прикордонною службою (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я взагалі ніяк не ставлюся до окупації Криму Росією, я поза політикою. Для мене мати можливість бути в Україні набагато важливіше. Але Крим – український", – заявила Глюкоза.

Російська співачка Глюкоза заявила, що Крим – Україна (скріншот)

Нагадаємо, що 7 серпня артистка прилетіла з Мінська в київський аеропорт Бориспіль. Прикордонники не пустили її в Україну та заборонили в'їзд на три роки. Причиною послужило те, що раніше співачка неодноразово відвідувала вечірки й влаштовувала концерти в анексованому Криму. Відповідаючи на питання прикордонників, Іонова плуталася та говорила, що останній раз приїжджала на територію півострова у 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна прикордонна служба не пустила в Україну російського актора Антона Пампушного, який незаконно відвідував анексований Крим. Йому заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки.