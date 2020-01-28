Російська порномодель потрапила в "Миротворець": що про неї відомо і як виглядає

21-річна російська порномодель Христина Щербініна, відома під псевдонімом Лія Сільвер, потрапила в базу організації "Миротворець".

Згідно з даними на сайті, дівчину внесли туди, тому що вона у 2018 році незаконно відвідувала анексований Крим як модель жанру "ню".

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер потрапила в базу "миротворця" Фото: psb4ukr.org

Лія Сільвер прийшла в індустрію для дорослих в травні 2018 року у віці 19 років. Однією з її перших сцен став анальний секс для Tushy. Дівчина знімається як для американських, так і для європейських студій, серед яких: Babes, DDF, Mofos, Reality Kings, студія Марка Дорсель та інші.

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

У вересні 2019 року порномодель виграла європейську премію XBIZ Europa Award у двох категоріях, в яких була номінована: "Найкраща нова старлетка", а також "Найкраща сцена сексу". У січні 2020 року Лія стала володаркою двох премій AVN Awards в наступних категоріях: "Найкраща нова іноземна старлетка" і "Найкраща сцена сексу хлопець/дівчина в іноземному фільмі".

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Лія Сільвер Фото: instagram/yourliya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця проєкту "Голос країни-10" і ексвокалістка російського гурту "Ленінград" Василиса Старшова потрапила в базу організації "Миротворець". Вона в серпні 2016 року незаконно проникла в анексований Крим з метою участі у фестивалі "Золотая балка" в місті Балаклава.

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