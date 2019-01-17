Російська поп-зірка похвалилася сексуальним тілом

33-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro, опублікувала в Instagram пікантні фотографії зі знімального майданчика свого нового кліпу.

Для відео до пісні "Тому що любов" виконавиця позувала в обтягуючому боді, який підкреслив форми її тіла. Під час зйомок у воді вбрання співачки промокло і стало напівпрозорим.

У сюжеті нового кліпу Серябкіна, яка виступає зараз під псевдонімом MOLLY, нібито страждає від нерозділеного кохання і ділиться переживаннями з подругою. Поп-зірка позувала на пляжі острова Балі, біля водоспаду і в засніжених горах.

За сюжетом героїня закохана в співака Єгора Крида - вона постійно переглядає його фотографії на телефоні і гадає, чи взаємні її почуття.

Всього за годину пост із фотографіями Серябкіної зібрав понад 140 тис. лайків. Пізніше артистка також опублікувала коротке відео - епізод кліпу, на якому присутні пляжні сцени.

Як писав раніше OBOZREVATEL, вокалістка популярної україномовної групи KAZKA, виконавиця гучного хіта-мільйонника "Плакала" Саша Зарицька, постала перед фанатами в мережі в пікантному образі.

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