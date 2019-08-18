Російська поп-діва розбурхала мережу відвертою фотосесією

Російська співачка Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro порадувала шанувальників пікантною фотосесією.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує в напівпрозорому боді, прикриваючи руки об'ємною сіткою.

Цього разу любителька надто пікантних фотосесій Серябкіна не виглядала вульгарно, а в образі навіть був присутній якийсь шарм і чуттєвість.

Ольга Серябкіна instagram / serebro_official

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"Часто бачу коментарі, де дівчата й хлопці питають про те, як стати впевненішими в собі. Почніть з любові до самих себе. Спробуйте зрозуміти і прийняти, що кожен з вас – особлива людина, яка може привнести в цей світ щось унікальне. Любіть свої справжні думки, своє тіло таким, яке воно є, свої вчинки від серця. Почнемо прямо зараз. Підійдіть до дзеркала, подивіться на себе. Яку частину тіла ви любите найбільше? Яким своїм досягненням пишаєтесь? І взагалі, що вам в собі подобається більше? Шукайте кожну деталь", – закликала вона.

Серябкіна в сором'язливій позі instagram / serebro_official

Поєднання сексуальності та сенсу у пораді не залишило байдужими шанувальників співачки. У коментарях практично всі захопилися її зовнішністю і подякували за настанови.

"Шікардос", "Ти прекрасна", "Відразу підвищилася самооцінка", "Ти права на 100%", "Шикарна", "Закохалася", – відповіли користувачі.

Ольга Серябкіна instagram / serebro_official

Серябкіна сидить instagram / serebro_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Серябкіна продемонструвала іншу фотосесію, яка викликала подив надмірною відвертістю.

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