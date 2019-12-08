"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", поділилася гарячим відео.

Зірка позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав всі необхідні частини тіла. Відповідний ролик вона опублікувала в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Відповідні кадри було знято в рамках реклами енергетичного напою. Квітко перед камерою перебільшено показувала найпишніші частини тіла, тримаючи в руках баночку енергетику.

Квітко показала величезні груди в крихітному купальнику instagram / anastasiya_kvitko

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Шанувальники прийшли в захват від соковитої фігури Анастасії. Багато хто залишився під враженням.

"Чудове тіло, крихто", "Красуня", "Ти виглядаєш чудово", "Нереальна", "Чудова", – відповіли моделі шанувальники.

Інші спокусливі фото напівоголеної Анастасії Квітко

Квітко в крихітному топі instagram / anastasiya_kvitko

Квітко в спокусливому купальнику instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в спокусливій білизні instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко – пишні сідниці instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко – фото instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в маленькому купальнику instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко – груди instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в прозорому вбранні instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в червоному купальнику instagram / anastasiya_kvitko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура – відредагована брехня.

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