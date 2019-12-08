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8 грудня • оновлено в 02:19
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"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику

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Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", поділилася гарячим відео.

Зірка позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав всі необхідні частини тіла. Відповідний ролик вона опублікувала в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Відповідні кадри було знято в рамках реклами енергетичного напою. Квітко перед камерою перебільшено показувала найпишніші частини тіла, тримаючи в руках баночку енергетику.

Квітко показала величезні груди в крихітному купальнику

Квітко показала величезні груди в крихітному купальнику

instagram / anastasiya_kvitko

Новини
Беллуччі показала шанувальникам груди і вразила розкішною фігурою

Шанувальники прийшли в захват від соковитої фігури Анастасії. Багато хто залишився під враженням.

"Чудове тіло, крихто", "Красуня", "Ти виглядаєш чудово", "Нереальна", "Чудова", – відповіли моделі шанувальники.

Early mornings on the beach 💆️ I took my @BangEnergy on the walk Follow the inventor @ BangEnergy.CEO #BangEnergy #EnergyDrink

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику
"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику
"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику

Інші спокусливі фото напівоголеної Анастасії Квітко

Квітко в крихітному топі

Квітко в крихітному топі

instagram / anastasiya_kvitko

Квітко в спокусливому купальнику

Квітко в спокусливому купальнику

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в спокусливій білизні

Анастасія Квітко в спокусливій білизні

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко – пишні сідниці

Анастасія Квітко – пишні сідниці

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко – фото

Анастасія Квітко – фото

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в маленькому купальнику

Анастасія Квітко в маленькому купальнику

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко – груди

Анастасія Квітко – груди

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в прозорому вбранні

Анастасія Квітко в прозорому вбранні

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в червоному купальнику

Анастасія Квітко в червоному купальнику

instagram / anastasiya_kvitko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура – відредагована брехня.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Анастасія Квітко
Теги
фотографии фотосессія Краса видео шоу-бизнес модель
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