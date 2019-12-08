"Російська Кардаш'ян" показала величезні груди в крихітному купальнику

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", поділилася гарячим відео.
Зірка позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав всі необхідні частини тіла. Відповідний ролик вона опублікувала в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Відповідні кадри було знято в рамках реклами енергетичного напою. Квітко перед камерою перебільшено показувала найпишніші частини тіла, тримаючи в руках баночку енергетику.
Квітко показала величезні груди в крихітному купальнику
instagram / anastasiya_kvitko
Шанувальники прийшли в захват від соковитої фігури Анастасії. Багато хто залишився під враженням.
"Чудове тіло, крихто", "Красуня", "Ти виглядаєш чудово", "Нереальна", "Чудова", – відповіли моделі шанувальники.
Early mornings on the beach 💆️ I took my @BangEnergy on the walk Follow the inventor @ BangEnergy.CEO #BangEnergy #EnergyDrink
Інші спокусливі фото напівоголеної Анастасії Квітко
Квітко в крихітному топі
instagram / anastasiya_kvitko
Квітко в спокусливому купальнику
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко в спокусливій білизні
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко – пишні сідниці
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко – фото
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко в маленькому купальнику
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко – груди
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко в прозорому вбранні
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко в червоному купальнику
instagram / anastasiya_kvitko
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Квітко попалася на фотошопі. Так, модель підловили на пляжі у відвертому купальнику і, як з'ясувалося, її ідеальна фігура – відредагована брехня.
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