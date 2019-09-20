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20 вересня • оновлено в 03:50
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"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні

1.1т Читати матеріал російською

Модель "плюс сайз" із Росії Анастасія Квітко, яка вже давно живе у США, захопила мережу новим відвертим фото. На ньому вона позувала в крихітному бікіні, демонструючи свої пишні форми.

Фото Квітко розмістила на своєї сторінці в Instagram.

"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні
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"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні

Swimsuit @fashionnova @fashionnovamen 💛

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

"Люблю твою посмішку", "Неймовірна!", "Красива принцеса", "Прекрасна!", - коментують фото шанувальники дівчини.

"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні
"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні
"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні
"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні
"Російська Кардаш'ян" показала пишні форми в крихітному бікіні

Зазначимо, Квітко часто показує в мережі відверті фото.

Good morning ☀️ swimsuit @prettylittlething 🌴

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

@fashionnova @fashionnovamen 🌴

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Did you miss me? 😉 Bikini @fashionnova @fashionnovamen

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

1 or 2? Bikini @boudoir_by_alinailina 🌸

Публікація від AK (@anastasiya_kvitko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Віктор Литвиненко професійним поглядом окинув фігуру Анастасії Квітко і розповів, що такі груди могли вийти в результаті мамопластики, а сідниці – глютеопластики.

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Особа
Анастасія Квітко
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