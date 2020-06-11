Російська Instagram-модель зганьбилася у США і тепер її погрожують убити

Instagram-модель російського походження Кріс Шацел, яка проживає в Каліфорнії, зацькували в соцмережі через неналежну поведінку на расових протестах у США.

Як повідомляє видання "Газета.ru", все почалося з того, що хтось із очевидців зняв на відео, як дівчина під час демонстрації позувала в ошатній сукні своїй подрузі-фотографу й опублікував ролик у Twitter. Після чого користувачі розкритикували Кріс за те, що вона прийшла на протест, щоб пофотографуватися. А коли модель спробувала виправдатися, їй почали надходити погрози (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Російську Instagram-модель зацькували через фото з протестів Instagram Кріс Шацел

"Я зробила кілька фотографій, оскільки я інфлюенсер соцмереж і модель. Хвиля негативу, яку я отримала у відповідь, виявилася нестерпною", – писала дівчина у своєму Instagram-акаунті.

Модель Кріс Шацел Instagram Кріс Шацел

Модель також запевнила користувачів соцмереж, що з великою повагою ставиться до руху Black Lives Matter і дуже переживає через убивство Джорджа Флойда поліцейськими Міннеаполіса. І розуміє, що помилилася, проявивши співчуття так, як це зробила.

Модель Кріс Шацел Instagram Кріс Шацел

"Я, ймовірно, вибрала не найкращий спосіб донести своє повідомлення, влаштувавши фотосесію на тлі мирних протестів, і я несу відповідальність за це. Але я серйозно вірю, що з нашим суспільством, де так багато людей тепер закликають мене лінчувати, зґвалтувати і стратити, щось не так", – зізналася дівчина.

Також Кріс Шацел закликала підписників перестати їй погрожувати й заявила, що їй "страшно".

Модель Кріс Шацел Instagram Кріс Шацел

"Я боюся. Я зробила фото на мирному протесті. Сотні людей погрожують убити мене. Будь ласка, зупиніться!" – написала вона у своїх соцмережах.

Stop treating the protests like Coachella pt 17 pic.twitter.com/zOzf4ZvvWf - influencersinthewild (@influencersitw) June 5, 2020

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