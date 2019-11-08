Російська акторка засвітила груди у відвертому купальнику

Російська акторка Катерина Климова похвалилася спокусливими формами в бікіні.
41-річна зірка поділилася у своєму Instagram новими світлинами, зробленими під час недавньої фотосесії в Ізраїлі. На них Климова в сексуальному блакитному купальнику хлюпається в джакузі.
Катерина Климова
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Нові фото кокетливої Катерини в мильній піні не залишили байдужими жодного підписника, які миттєво засипали акторку компліментами:
"Ви ідеальні в усьому. Мрія сильного чоловіка", "Ну не можна ж бути такою красивою" "Незвичайна, природна краса. Ви розкішниці", "Розкішна, немає слів".
Інстаграм
Інстаграм
Катерина Климова
Інстаграм
Катерина Климова
Інстаграм
Катерина Климова
Інстаграм
Як повідомляв OBOZREVATEL, онука актора і головного Д'Артаньяна Михайла Боярського похвалилася пишними формами на новому фото. Дівчина приміряла сукню з дуже глибоким вирізом, яка акцентувала увагу на великих грудях.
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