Російська актриса вибачилася за жарти про протести в Білорусі. Відео

Російська актриса Катерина Шмакова вибачилася перед жителями Білорусі за жарти про протести в їхній країні на шоу "Международная пилорама".

Так, дівчина, яка зіграла роль "роздратованої безробітної білоруски", заявила – їй дуже соромно за свій "безбожний вчинок" і заплакала. Відповідне відео Шмакова опублікувала на особистій сторінці в Facebook (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Я публічно прошу пробачення перед усіма жителями Білорусі, перед жінками... Мені страшенно соромно за те, що я зробила. Мені соромно, що моя особиста мораль була порушена. Виправдувати себе тим, що я отримую текст за три хвилини до мотора – це вже не важливо. Я просто щиро прошу вибачення перед усіма людьми. Я знаю, як вам боляче. І це було жахливо безбожно з мого боку", – заявила Катерина.

Зазначимо, що в епізоді, який був випущений в ефір 5 вересня, Шмакова зіграла роль безробітної білоруски, учасниці протестів у Мінську. Вона співала пісню "Перемен" і кричала "Жыве Беларусь!". Також її героїня скаржилася на низькі гонорари за участь у протестах та говорила, що виходить на вулицю, щоб познайомитися зі співробітником ОМОНу.

Далі наводимо відео, в якому Шмакова зіграла роль учасниці протестів у Мінську

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік, продюсер і музикант Семен Слєпаков емоційно звернувся до білоруського президента Олександра Лукашенка через протести в Білорусі та побиття демонстрантів. Його вірш викликав фурор у мережі.

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