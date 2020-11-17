Романа Віктюка можуть поховати у Львові: що відомо

Російського режисера українського походження Романа Віктюка, який помер 17 листопада на 85 році життя, можуть поховати у Львові, звідки він родом.

Представники московського театру Віктюка відзначили, що поки точне місце і час прощання невідомі, але вони не виключають можливості проведення похорону в Україні, пише "Інтерфакс".

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Відзначимо, 17 листопада, у вівторок, як і планувалося, в театрі покажуть одну з найзнаменитіших вистав Віктюка – "Танго".

"У його честь і його пам'ять. Тому що для Романа Григоровича не було нічого важливішого його театру, Театру взагалі", – йдеться в повідомленні на сторінці театру в Instagram.

Зазначимо, Віктюк народився в 1936 році у Львові. З 1970-х років ставив спектаклі в різних театрах Москви: "Царське полювання" в Театрі ім. Моссовета, "Чоловік і дружина знімуть кімнату" і "Татуйовану троянду" – у МХАТі, "Качине полювання" і "Уроки музики" в Студентському театрі МГУ. У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки спектаклем "М. Баттерфляй" відкрив Театр Романа Віктюка. Нагороджений званням народного артиста України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 14 листопада помер знаменитий радянський режисер і актор вірменського походження Армен Джигарханян. Його поховали в Москві на Ваганьковському кладовищі.