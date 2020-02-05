"Роками не можуть вивчити!" Китаєць на "Голосі Країни" підкорив мережу знанням української мови

Учасник "Голосу країни-10" із Китаю Сюй Юн Чуань, який розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи", вразив мережу знанням української мови.

Так, на своїй сторінці у Facebook українка Ірина Козак-Кедич зазначила, що багато хто не може вивчити мову роками, а йому вдалося зробити це за два роки.

Скріншот із відео

"Такого у нас ще не було, щоб тренер говорив російською, а його перекладали українською для китайця", – прокоментував ведучий Юрій Горбунов.

"Китаєць, який проживає в Україні 2 роки, вивчив українську мову і не розуміє "языка". Деякі українці, роками не можуть її вивчити. Анекдот", "Головне бажання і розумові здібності", "Молодець. Поважаю", "Чудово. Я про китайського хлопця ", – коментують відео в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Балана застукали за фліртом із Тіною Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".

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