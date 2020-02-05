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7 лютого • оновлено в 09:27
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"Роками не можуть вивчити!" Китаєць на "Голосі Країни" підкорив мережу знанням української мови

34.2т
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Учасник "Голосу країни-10" із Китаю Сюй Юн Чуань, який розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи", вразив мережу знанням української мови.

Так, на своїй сторінці у Facebook українка Ірина Козак-Кедич зазначила, що багато хто не може вивчити мову роками, а йому вдалося зробити це за два роки.

"Роками не можуть вивчити!" Китаєць на "Голосі Країни" підкорив мережу знанням української мови

Скріншот із відео

"Такого у нас ще не було, щоб тренер говорив російською, а його перекладали українською для китайця", – прокоментував ведучий Юрій Горбунов.

"Китаєць, який проживає в Україні 2 роки, вивчив українську мову і не розуміє "языка". Деякі українці, роками не можуть її вивчити. Анекдот", "Головне бажання і розумові здібності", "Молодець. Поважаю", "Чудово. Я про китайського хлопця ", коментують відео в мережі.

"Роками не можуть вивчити!" Китаєць на "Голосі Країни" підкорив мережу знанням української мови
"Роками не можуть вивчити!" Китаєць на "Голосі Країни" підкорив мережу знанням української мови
"Роками не можуть вивчити!" Китаєць на "Голосі Країни" підкорив мережу знанням української мови
"Роками не можуть вивчити!" Китаєць на "Голосі Країни" підкорив мережу знанням української мови

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дана Балана застукали за фліртом із Тіною Кароль під час третього ефіру проекту "Голос країни-10".

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Автор
Марія Дідик
Тема
Голос країни
Місце
Україна
Тег
Голос країни-10
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Соловйов Роман
Соловйов Роман
Москалі єбучі
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Кудряшов Алексей
Кудряшов Алексей
Молодец парень из Китая! Берите пример с него!
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Odessa Max
Odessa Max
Даже Т9 слово "мова" на "моча" исправляет
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