"Рогатий" 61-річний чоловік став рекордсменом Гіннеса після 516 модифікацій тіла

Софія Ковнір Люди 14:31, 26.10.2020

Відомий "рогатий" чоловік з Дортмунда (Німеччина) Рольф Бухгольц потрапив в Книгу рекордів Гіннесса після 516 модифікацій тіла.

61-річний Бухгольц поставив відразу два світові рекорди, йдеться у відео на YouTube-каналі "Guinness World Records" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, чоловіка визнали володарем найбільшої кількості пірсингів і модифікацій тіла. Змінювати свою зовнішність він почав в 40 років.

У момент встановлення рекорду Рольф Бухгольц мав на тілі 456 проколів – 158 з них в губній зоні і 37 навколо брів. Німець зазначив, що не збирається зупинятися на досягнутому і буде далі продовжувати міняти себе.

"Рогатий" чоловік зробив більше 500 модифікацій тіла
Instagram Рольфа Бухгольца
61-річний чоловік вставив собі в лоб імпланти "ріг"
Instagram Рольфа Бухгольца

Крім того, 61-річний чоловік вставив собі в лоб імпланти "ріг", змінив колір очних яблук і роздвоїв язик.

61-річний Рольф Бухгольц поставив відразу два світові рекорди
Instagram Рольфа Бухгольца

"Моїм найболючішим було татуювання на долоні... Модифікації тіла змінили мене тільки зовні, але це не змінило мене зсередини. Я залишився колишньою людиною", – розповів Бухгольц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році самий найпірсингованіша людина в світі Рольф Бухгольц прилітав до Києва з Німеччини на тату-фестиваль.

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