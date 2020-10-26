"Рогатий" 61-річний чоловік став рекордсменом Гіннеса після 516 модифікацій тіла

Відомий "рогатий" чоловік з Дортмунда (Німеччина) Рольф Бухгольц потрапив в Книгу рекордів Гіннесса після 516 модифікацій тіла.

61-річний Бухгольц поставив відразу два світові рекорди, йдеться у відео на YouTube-каналі "Guinness World Records" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, чоловіка визнали володарем найбільшої кількості пірсингів і модифікацій тіла. Змінювати свою зовнішність він почав в 40 років.

У момент встановлення рекорду Рольф Бухгольц мав на тілі 456 проколів – 158 з них в губній зоні і 37 навколо брів. Німець зазначив, що не збирається зупинятися на досягнутому і буде далі продовжувати міняти себе.

"Рогатий" чоловік зробив більше 500 модифікацій тіла Instagram Рольфа Бухгольца

61-річний чоловік вставив собі в лоб імпланти "ріг" Instagram Рольфа Бухгольца

Крім того, 61-річний чоловік вставив собі в лоб імпланти "ріг", змінив колір очних яблук і роздвоїв язик.

61-річний Рольф Бухгольц поставив відразу два світові рекорди Instagram Рольфа Бухгольца

"Моїм найболючішим було татуювання на долоні... Модифікації тіла змінили мене тільки зовні, але це не змінило мене зсередини. Я залишився колишньою людиною", – розповів Бухгольц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році самий найпірсингованіша людина в світі Рольф Бухгольц прилітав до Києва з Німеччини на тату-фестиваль.