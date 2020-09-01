Родичі загиблого в ДТП Захарова повернули Єфремову гроші. iz.ru.
Родичі Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю Михайла Єфремова, повернули артистові гроші, які він перевів на їхні рахунки як компенсацію.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на адвоката потерпілих Олександра Добровінського. За словами правозахисника, йдеться про 200 тисяч, які отримали сини, брат і вдова Захарова.
"Вдова втратила свідомість, коли побачила, від кого надійшли гроші. Вона, брат і молодший син відправили їх назад", – йдеться в повідомленні.
Не відмовився від компенсації лише старший син загиблого, який подав до суду позов на 7,5 млн рублів. Однак після того, як він отримав від Єфремова переказ на 200 тисяч рублів, зменшив позовні вимоги рівно на цю суму й тепер вимагає у Єфремова 7,3 млн рублів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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