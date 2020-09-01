Родичі загиблого в ДТП Захарова повернули Єфремову гроші

Родичі Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю Михайла Єфремова, повернули артистові гроші, які він перевів на їхні рахунки як компенсацію.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на адвоката потерпілих Олександра Добровінського. За словами правозахисника, йдеться про 200 тисяч, які отримали сини, брат і вдова Захарова.

"Вдова втратила свідомість, коли побачила, від кого надійшли гроші. Вона, брат і молодший син відправили їх назад", – йдеться в повідомленні.

Не відмовився від компенсації лише старший син загиблого, який подав до суду позов на 7,5 млн рублів. Однак після того, як він отримав від Єфремова переказ на 200 тисяч рублів, зменшив позовні вимоги рівно на цю суму й тепер вимагає у Єфремова 7,3 млн рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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