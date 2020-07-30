Родичі загиблого в ДТП вимагали в Єфремова велику суму, – адвокат
У російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП у центрі Москви, родичі загиблого Сергія Захарова через третіх осіб просили 150 млн рублів (58 млн гривень), щоб закрити справу.
Про це повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв. Також він заявив, що Єфремов не визнає свою вину передчасно, пише KP.RU у Telegram-каналі.
"Ми гроші готові заплатити (родичам Захарова. – Ред.), тільки, щоб опоненти показали своє справжнє обличчя. Не 150 млн, звичайно, але готові", – відзначив адвокат.
Пашаєв розповів, що близькі загиблого напряму не просили Єфремова заплатити гроші, а через третіх осіб. Спочатку вони вимагали 50 млн рублів (19 млн гривень), згодом 100 млн (38 млн гривень), а тепер зупинилися на 150 млн рублів.
Нагадаємо: попереднє слухання у справі Михайла Єфремова мало відбутися 29 липня, але суд переніс засідання на 30 липня, адже не з'явився адвокат обвинуваченого – Ельман Пашаєв. Потерпіла сторона звинувачувала тоді захисника актора в неповазі до всіх учасників процесу. 30 липня пресненський суд Москви ухвалив рішення продовжити домашній арешт Михайла Єфремова до 22 січня 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватся" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. Згідно з цією частиною, Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.