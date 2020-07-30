Родичі загиблого в ДТП вимагали в Єфремова велику суму, – адвокат

У російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують у скоєнні смертельної ДТП у центрі Москви, родичі загиблого Сергія Захарова через третіх осіб просили 150 млн рублів (58 млн гривень), щоб закрити справу.

Про це повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв. Також він заявив, що Єфремов не визнає свою вину передчасно, пише KP.RU у Telegram-каналі.

"Ми гроші готові заплатити (родичам Захарова. – Ред.), тільки, щоб опоненти показали своє справжнє обличчя. Не 150 млн, звичайно, але готові", – відзначив адвокат.

Пашаєв і Єфремов РБК

Пашаєв розповів, що близькі загиблого напряму не просили Єфремова заплатити гроші, а через третіх осіб. Спочатку вони вимагали 50 млн рублів (19 млн гривень), згодом 100 млн (38 млн гривень), а тепер зупинилися на 150 млн рублів.

Нагадаємо: попереднє слухання у справі Михайла Єфремова мало відбутися 29 липня, але суд переніс засідання на 30 липня, адже не з'явився адвокат обвинуваченого – Ельман Пашаєв. Потерпіла сторона звинувачувала тоді захисника актора в неповазі до всіх учасників процесу. 30 липня пресненський суд Москви ухвалив рішення продовжити домашній арешт Михайла Єфремова до 22 січня 2021 року.

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