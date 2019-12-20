"Робили без наркозу": Успенська розповіла про таємний аборт у 16 років

Російська співачка українського походження Любов Успенська розповіла про те, як таємно зробила аборт у 16 років.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "В гостях у Гордона". (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

Любов Успенська cosmo.ru

Так, за словами Успенської, вона не могла ні народити малюка, ні розповісти близьким про свою вагітність:

"Це був жах. По-перше, мені 16 років. Якби у мене вдома дізналися... У мене не ті батьки були, які б мене зрозуміли і допомогли. Я, звичайно, по-іншому зробила, якби з моєї дочкою трапилося. В цьому плані я дуже розуміюча людина ".

Любов Успенська кадр з відео

Співачка зізналася, що аборт їй робила циганка:

"Мені треба було позбутися, і ми не могли в лікарню піти, тому що мені 16 років. І знайшли цього лікаря. Вона була ще циганкою. Вона сказала: "Якщо ти писнеш — встала, пішла зі столу". Мені ще без наркозу робили. І я лежала, губи свої всі покусала, але я не писнула. Вона сказала, що ще такої дівчинки не зустрічала. І потім я встала ще через дві години і поїхала в "Жокей", де працювала. В такому стані взяла стійку, вона 20 кг важила і переставили. І все, почалася кровотеча, температура, мене морозило. Я думала, що кінець, що ніколи не зможу народжувати".

Любов Успенська і Дмитро Гордон кадр з відео

На питання Гордона, чи шкодує Успенська про аборт у 16 років, співачка відповіла:

"Ні, не шкодую, тому що я б зіпсувала життя рідним. Я б нічого не змогла робити, тому що дитина — це все, руки зв'язані. Це була б трагедія".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Любов Успенська провела концерти в Україні, в ході яких зізналася в любові країні. Це сталося в кінці одного із заходів, коли зірка отримувала квіти на сцені.

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