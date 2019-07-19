"Робила помилки": у Зеленського заступилися за перебіжницю Лорак

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір заступився за співачку Ані Лорак, яка втекла до Росії.

Так, в інтерв'ю виданню LB.ua він заявив, що не підтримує переслідування артистів.

"Лорак робила помилки. Я не захищаю. Вона дійсно зробила дуже багато дурниць, але я не підтримую переслідування артистів. Таких, як Пореченков або Охлобистін — так, воно і зрозуміло, точно треба переслідувати. Але коли нападають на нормальних людей...", — висловився Шефір.

Ані Лорак і Сергій Шефір

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Шефір заявив про те, що "Квартал-95" хотів провести телеміст разом із російським ведучим Іваном Ургантом.

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