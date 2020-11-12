Роберт де Ніро висловився про вибори США і порівняв Трампа з Гітлером і Муссоліні

Голлівудський актор Роберт де Ніро висловив подив у зв'язку з тим, що понад 71 мільйони американців проголосували на виборах президента за Дональда Трампа. Він також порівняв його з диктаторами ХХ століття – Адольфом Гітлером і Беніто Муссоліні.

Так, 77-річна знаменитість звинуватив 45-го президента США в спробах наслідувати диктаторам, які думали тільки про "велич" замість того, щоб направляти країну на правильний шлях. Про це повідомляє видання Fox News.

"Це той же сценарій, що у Гітлера і Муссоліні. Ось що вони збираються зробити для народу: повернути Німеччині колишню велич, повернути Італії колишню велич, повернути Америці колишню велич. Все це апелює до гірших рішень, до ослаблення суспільства і це замість того, щоб вести його, направляти й бути кимось, на кого вони можуть дорівнювати... А коли громадськість не має рації, вони повинні бути там, щоб здійснювати правильні вчинки та показувати їм приклад. А якщо ні, то ми будемо там, де ми є сьогодні", – зазначив Роберт де Ніро.

Роберт де Ніро pagesix.com

Актор також висловив надію на те, що новий президент Джо Байден принесе країні спокій.

"Слава Богу, ми від цього позбулися і країна піде іншим шляхом з Байденом... Він відправить нас в спокійні води", – підсумував артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Роберт де Ніро висловив своє невдоволення 45-м президентом США Дональдом Трампом, обматюкавши його в прямому ефірі під час вручення премії Tony Awards, яке відбулася 11 червня в Нью-Йорку в Radio City Music Hall.