Роберт Дауні-молодший заявив про відхід з кіновсесвіту Marvel

Карина Бондаренко Люди 07:52, 4.09.2020 Оновлено: 07:55, 4.09.2020

Американський актор Роберт Дауні-молодший, який полюбився фанатам кіновсесвіту Marvel у ролі Залізної людини, заявив про закінчення всіх проектів зі студією.

Інформацію про те, що він більше не буде з'являтися у фільмах, Дауні підтвердив у подкасті SmartLess.

На запитання ведучого про те, на якій стадії знаходяться його проекти з Marvel, 55-річний актор відповів: "Вони всі закінчені".

Раніше ходили чутки, що Дауні може повернутися до ролі Залізної людини у фільмі "Чорна вдова", який вийде в прокат в листопаді 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зйомки фільму "Бетмен" знову призупинили через COVID-19 у одного з акторів. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, коронавірусом заразився Роберт Паттінсон.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Верещук під час знімання ролика "літала" над Києвом: у мережі її порівняли з Мері Поппінс. Відео

Виконавчий продюсер "Кварталу 95" втік із місця ДТП, його наздогнали – ЗМІ. Відео 18+

Стало відомо, хто ініціював надання стипендії батьку Зеленського – документ

Батьку Зеленського хотіли дати довічну стипендію: чим заслужив і скільки обіцяли

Лукашенка внесли в "Миротворець": йому пригадали "вагнерівців" і плани очолити союзну країну