Роберт Дауні-молодший заявив про відхід з кіновсесвіту Marvel

Американський актор Роберт Дауні-молодший, який полюбився фанатам кіновсесвіту Marvel у ролі Залізної людини, заявив про закінчення всіх проектів зі студією.

Інформацію про те, що він більше не буде з'являтися у фільмах, Дауні підтвердив у подкасті SmartLess.

На запитання ведучого про те, на якій стадії знаходяться його проекти з Marvel, 55-річний актор відповів: "Вони всі закінчені".

Раніше ходили чутки, що Дауні може повернутися до ролі Залізної людини у фільмі "Чорна вдова", який вийде в прокат в листопаді 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, зйомки фільму "Бетмен" знову призупинили через COVID-19 у одного з акторів. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, коронавірусом заразився Роберт Паттінсон.