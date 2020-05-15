"Різні, рівні!" Українські зірки підтримали ЛГБТ спільноту яскравим відео

П'ятнадцять зірок об'єдналися і записали пісню-маніфест толерантності "Різні.Рівні". Вони виступили в підтримку ЛГБТ-спільноти.

У відео взяли участь Alina Pash, Сергій Бабкін, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine і інші музиканти (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Alina Pash instagram.com/rizni.rivni

Музиканти об'єдналися, щоб через музику донести важливу думку: всі рівні, незалежно від гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. До проєкту може приєднатися будь-який бажаючий і за допомогою віртуальної студії звукозапису заспівати разом із зірками. У кінці пісні, коли співає хор, у слухача буде 10 секунд, щоб висловити свої слова підтримки, висловити позицію або заявити про толерантність.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Каменських презентувала новий романтичний кліп на пісню "Спогади", який викликав бурхливі емоції у її шанувальників.

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