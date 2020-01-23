Різко постаріла і втомлена: дружина Павла Волі налякала зовнішнім виглядом. Фото

Дружина російського коміка і резидента Comedy Club Павла Волі Ляйсан Утяшева шокувала зовнішнім виглядом на новій фотографії.

Так, знімком спортсменки поділилося видання СтарХит.

Павло Воля і Ляйсан Утяшева vladtime.ru

На фотографії 34-річна Утяшева виглядає помітно втомленою і постарілою.

Ляйсан Утяшева СтарХит

Як зазначає видання, знімок здивував користувачів у мережі, адже на своїй сторінці в Instagram Ляйсан ділиться фотографіями, які піддалися обробці. Крім того, як пише СтарХит, навіть для селфі дружина Волі підбирає такі ракурси, при яких її обличчя буде виглядати худим.

Ляйсан Утяшева Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева Instagram @liasanutiasheva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чотирирічна дочка Павла Волі і Ляйсан Утяшевої Софія розчулила мережу. Її мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому дівчинка загадує загадку користувачам.

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