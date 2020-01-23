Головна Новини
23 січня • оновлено в 12:21
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Різко постаріла і втомлена: дружина Павла Волі налякала зовнішнім виглядом. Фото

2.5т
Читати матеріал російською

Дружина російського коміка і резидента Comedy Club Павла Волі Ляйсан Утяшева шокувала зовнішнім виглядом на новій фотографії.

Так, знімком спортсменки поділилося видання СтарХит.

Павло Воля і Ляйсан Утяшева

Павло Воля і Ляйсан Утяшева

vladtime.ru

Новини
"Мумія": Алла Пугачова налякала своїм виглядом на дні народження Ігоря Ніколаєва

На фотографії 34-річна Утяшева виглядає помітно втомленою і постарілою.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

СтарХит

Як зазначає видання, знімок здивував користувачів у мережі, адже на своїй сторінці в Instagram Ляйсан ділиться фотографіями, які піддалися обробці. Крім того, як пише СтарХит, навіть для селфі дружина Волі підбирає такі ракурси, при яких її обличчя буде виглядати худим.

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева

Instagram @liasanutiasheva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чотирирічна дочка Павла Волі і Ляйсан Утяшевої Софія розчулила мережу. Її мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому дівчинка загадує загадку користувачам.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Анна Міхно
Особа
Павло Воля
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
9
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Мусульманки только в молодости красивые.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги