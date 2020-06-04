Відео українського шоумена й волонтера Сергія Притули, в якому він жорстко "розносить" росіян і жителів "Л/ДНР" через хайп навколо війни й безглузде вихваляння "бойовими досягненнями", викликало ажіотаж серед користувачів мережі.

OBOZREVATEL розповідає про те, як відреагували українці на жорстке звернення Притули до хейтерів і пропагандистів.

Сергій Притула Без Табу

Так, користувачі були вкрай обурені тим, що російський пропагандист Олександр Сладков поширює абсурдну інформацію про бойові дії на Донбасі. Також вони подякували шоумену за розкриту правду та чітку громадянську позицію.

"Лупайте сю скалу! Зайшла в коментарі, щоб побачити російський хейт, а побачила українську подяку. Дякую, Сергію, за правду! Слава Україні!" – написали коментатори.

"Ай да Притула, який смачний стьоб! Поважаю за активну громадянську позицію", – додали інші.

Крім цього, свою реакцію також висловили й жителі інших країн. Зокрема, звернення Притули підтримали користувачі з Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану.

Зазначимо, за добу ролик переглянули майже 250 тисяч користувачів. Також після виходу відео кількість фоловерів Притули на YouTube збільшилася до 110 тисяч.

Нагадаємо, Сергій Притула в одному зі своїх влогів висловився про відео, яке записав і поширив у мережі пропагандист із РФ Сладков. На кадрах він розповідає про збиті українські безпілотники, які нібито купуються для ЗСУ за кошт податків українців.

Фрагмент відео зі Сладкова YouTube (скриншот відео)

Прикметно, що в ролик потрапив БПЛА "Лелека 100", який Притула придбав для ЗСУ разом із волонтерами. Телеведучий висміяв терористів "Л/ДНР". Також шоумен порівняв українську армію з проросійськими бойовиками та зазначив, що скоро останніх "винесуть із Донецька".

Притула звернувся до російських хейтерів YouTube (скріншот відео)

"Коли ви вбиваєте нашого солдата, його в останню путь проводжають всім містом чи селом на колінах. Віддають честь захиснику Батьківщини. А коли вбивають вашого, його вночі тихенько закопують, як собаку. Родичів же змушують мовчати про причини смерті. Ви так вправно взяли під пахву борт, який я купив. Так ось, одного прекрасного дня вас точно так само під пахвою винесуть із Донецька", – зазначив Сергій Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула розповів, що, на його думку, заважає Україні розбагатіти. Шоумен вказав, що причиною не є війна в країні.