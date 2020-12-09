Різдвяні традиції британської королівської сім'ї: які з них вони порушать у 2020 році

Британська королівська сім'я має свої різдвяні традиції. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу багатьох з них династія Віндзорів не зможе дотримуватися.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував добірку найцікавіших різдвяних традицій британських монархів. Серед них прикрашання ялинки, обмін подарунками, відвідування служби в церкві та інші.

Спільне святкування

Щорічно всі члени королівської сім'ї збираються в Сандрінгемському замку. Однак цьогоріч через пандемію коронавірусу вони будуть відзначати свята окремо.

Британська королівська сім'я

До речі, Єлизавета II та її чоловік, герцог Единбурзький, принц Філіп вперше за довгий час проведуть Різдво тільки удвох у Віндзорському замку. Востаннє вони його відзначали в такому складі у далекому 1949 році. Тоді ще майбутня королева відправилася на Мальту, де служив її чоловік.

Прикрашання ялинки

Діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма щорічно допомагають своїй бабусі Керол прикрашати ялинку. Однак цьогоріч вони не зможуть зустрітися й будуть висловлювати свої побажання через відеозв'язок.

Різдвяна ялинка у Віндзорському замку

"Можливо, ми не зможемо зібратися разом, але після такого року, як 2020, нам потрібно пам'ятати, що дійсно важливо в Різдво. Для мене дуже важливо, щоб мої близькі відчували зв'язок один з одним. Зазвичай, я дозволяю своїм онукам допомогти мені з прикрашанням ялинки. Цьогоріч я буду питати їх через відеозв'язок, куди яку прикрасу помістити. Можливо, пізніше все доведеться переробити", – поділилася Керол.

Святкові листівки

Щорічно королева відправляє своїм підданим понад 800 святкових листівок з підписами. Для цього всі члени сім'ї роблять фотографії. До речі, для того, щоб встигнути, Єлизавета II починає підписувати листівки ще влітку, під час канікул.

святкові листівки

Служба в церкві

Раніше королівські особи відвідували службу в церкві Св. Марії Магдалини у Сандрінгемі. Однак цьогоріч такого не буде, щоб не створювати натовп охочих глянути на королеву.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на різдвяній службі у 2019 році

Подарунки

Віндзори дарують один одному невеликі жартівливі подарунки: чим дешевше, тим краще. Розкриває їх сім'я напередодні Різдва, а не вранці або опівночі, під час традиційного чаювання. Однак у 2020 році спільного "застілля" не буде.

Королівська родина обмінюється подарунками

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська королева Єлизавета II стала жертвою розіграшу, який для неї влаштувала її дизайнерка, кравчиня й стилістка Анжела Келлі.