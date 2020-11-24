Різатдінова заявила, що хотіла покінчити життя самогубством

Бронзова призерка Олімпіади-2016 з художньої гімнастики Анна Різатдінова відверто розповіла, що хотіла покінчити життя самогубством.

Її доводилося жити нелегко. Заради спортивної кар'єри вона навіть відмовилася від звичних дитячих розваг і перших красивих побачень в юності. Про це Різатдінова повідомила в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

За словами зірки, у неї були такі моменти, коли вона не витримувала напруження і навіть замислювалася про самогубство.

"У мене нічого не було, крім спорту. Я пам'ятаю, як стояла на пішохідному переході і думала: "Господи, може, нехай мене зараз зіб'є машина", – поділилася Різатдінова.

Єдине, що її зупиняло, це мрія отримати олімпійську медаль. У 2016 році вона все-таки завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст, учасник шоу "Танці з зірками" Сергій Мельник вперше розповів, як у них з гімнасткою Анною Різатдіновою закрутився роман.