"Різатдінова нічого не може!" У мережі спалахнув скандал через новий ефір "Танців з зірками"

В одинадцятому ефірі популярного проєкту "Танці з зірками" шоу покинули Олексій Яровенко й Олена Шоптенко. Після цього в мережі спалахнув скандал через таке рішення суддів.

Багато глядачів зазначили, що виліт Олексія і Олени – несправедливий, адже в проєкті залишилися значно слабші учасники. Також шанувальники відзауважили, що організатори "Танців з зірками" ніби спеціально рятують постійно іншу пару. Фото і відео з виступу розміщено в Instagram.

Олена Шоптенко та Олексій Яровенко на "Танці з зірками" Інстаграм "Танці з зірками"

Олена Шоптенко та Олексій Яровенко на "Танці з зірками" Інстаграм "Танці з зірками"

Разом із зірковими парами цього вечора на паркет вийшли учасники попередніх сезонів, які отримали можливість згадати, як все було. У складі тріо вони ще раз випробували свої сили на паркеті.

"Несправедливість справжня! Як можна тягнути людину, яка зовсім не змінюється? Ваша "фаворитка" Анна – суцільна розтяжка", "Це нечесно", "Це несправедливо! Яровенко розтанцювався, він би ще багато показав!", "Різатдінова крім розтяжки нічого не може", "Олексію не дали жодного шансу", "Нема слів! Слабкі залишаються... " – писали в мережі.

Інстаграм "Танці з зірками"

Інстаграм "Танці з зірками"

Інстаграм "Танці з зірками"

Олена Шоптенко та Олексій Яровенко Інстаграм "Танці з зірками"

Раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі. Відразу після виступу в дівчини сильно підскочив тиск.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!