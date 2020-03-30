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30 березня • оновлено в 14:53
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Ринська випадково проговорилася про народження дитини у Петросяна й Брухунової

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Російська журналістка й світська левиця Божена Ринська випадково підтвердила народження дитини у Євгена Петросяна й Тетяни Брухунової.

Так, на своїй сторінці в Instagram під однією з публікацій жінка залишила коментар.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

24news.am

Зокрема Ринська опублікувала у своїй соцмережі фото з новонародженою дочкою, повідомивши, що вперше стала мамою.

У коментарях жінку почали вітати підписники, серед яких і дружина Петросяна. Брухунова написала:

"Прийміть мої найтепліші вітання! Здоров'я малятку і щасливої долі".

На що Ринська відповіла:

"І вас також! Ось вам готова наречена! Вона вже дуже красива й жіночна стала".

Варто зазначити, що Брухунова не стала заперечувати привітання Божени й відповіла смайликом з сердечками.

Ринська випадково проговорилася про народження дитини у Петросяна й Брухунової

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікар Маріят Мухіна прокоментувала новину про те, що у Євгена Петросяна й Тетяни Брухунової народилася дитина. На думку фахівця, бажання Петросяна знову стати батьком і було справжньою причиною розлучення з Оленою Степаненко.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Божена Ринська Євген Петросян
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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