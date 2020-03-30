Ринська випадково проговорилася про народження дитини у Петросяна й Брухунової

Російська журналістка й світська левиця Божена Ринська випадково підтвердила народження дитини у Євгена Петросяна й Тетяни Брухунової.
Так, на своїй сторінці в Instagram під однією з публікацій жінка залишила коментар.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
24news.am
Зокрема Ринська опублікувала у своїй соцмережі фото з новонародженою дочкою, повідомивши, що вперше стала мамою.
У коментарях жінку почали вітати підписники, серед яких і дружина Петросяна. Брухунова написала:
"Прийміть мої найтепліші вітання! Здоров'я малятку і щасливої долі".
На що Ринська відповіла:
"І вас також! Ось вам готова наречена! Вона вже дуже красива й жіночна стала".
Варто зазначити, що Брухунова не стала заперечувати привітання Божени й відповіла смайликом з сердечками.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікар Маріят Мухіна прокоментувала новину про те, що у Євгена Петросяна й Тетяни Брухунової народилася дитина. На думку фахівця, бажання Петросяна знову стати батьком і було справжньою причиною розлучення з Оленою Степаненко.
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