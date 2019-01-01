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Рікі Мартін зі своїм чоловіком знову стали батьками: фото крихітки

8.4тЧитати матеріал російською

Співак Рікі Мартін і його чоловік художник Джван Йосеф втретє стали батьками у 2019 році. У подружжя народилася дочка - Люсія.

Про радісну подію співак повідомив на своїй сторінці в Instagram. "Переповнені емоціями, оголошуємо, що стали батьками красивої і здорової дівчинки, яку назвали Люсія Мартін-Йосеф", - написав Рікі.

🇪🇸Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin -Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas . Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. 🇬🇧 We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl , Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us . Both her beautiful brothers and me and Jwan have fallen in love with Lucia ❤

Допіс, Поширення Ricky (@ricky_martin)

Варто зазначити, що у Рікі Мартіна вже є двоє старших синів - близнюки Матео і Валентино. Їх народила сурогатна мати у 2008 році. Яким чином з'явилася на світ маленька Люсія артист поки не повідомив.

Рікі Мартін з сином

Рікі Мартін з сином

instagram.com/ricky_martin

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"Її брати і ми з Джваном абсолютно закохані в нашу крихітку і вдячні, що змогли почати цей 2019-й з найбільшого подарунка, який тільки могли отримати, з подарунка життя", - додав співак.

Рікі Мартін з чоловіком

Рікі Мартін з чоловіком

instagram.com/ricky_martin

Рікі Мартін з чоловіком

Рікі Мартін з чоловіком

instagram.com/ricky_martin

Рікі Мартін з чоловіком

Рікі Мартін з чоловіком

instagram.com/ricky_martin

Рікі Мартін з чоловіком

Рікі Мартін з чоловіком

HELLO! Russia

Рікі Мартін з чоловіком

Рікі Мартін з чоловіком

HELLO! Russia

Рікі Мартін з чоловіком

Рікі Мартін з чоловіком

instagram.com/ricky_martin

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом. Чоловіки перебувають у стосунках з 2016 року і разом виховують двох дітей.

Особа
Рікі Мартін
Теги
зіркифотографиидіти
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Кихот Дон
Кихот Дон
это пиздец детей жалко папа и папа конченные пидоры, и мамки нет. может они вместо сиси писю дают пососать. мерзость
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Тьфу на них ...
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