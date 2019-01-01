Рікі Мартін зі своїм чоловіком знову стали батьками: фото крихітки

Співак Рікі Мартін і його чоловік художник Джван Йосеф втретє стали батьками у 2019 році. У подружжя народилася дочка - Люсія.

Про радісну подію співак повідомив на своїй сторінці в Instagram. "Переповнені емоціями, оголошуємо, що стали батьками красивої і здорової дівчинки, яку назвали Люсія Мартін-Йосеф", - написав Рікі.

Варто зазначити, що у Рікі Мартіна вже є двоє старших синів - близнюки Матео і Валентино. Їх народила сурогатна мати у 2008 році. Яким чином з'явилася на світ маленька Люсія артист поки не повідомив.

Рікі Мартін з сином instagram.com/ricky_martin

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"Її брати і ми з Джваном абсолютно закохані в нашу крихітку і вдячні, що змогли почати цей 2019-й з найбільшого подарунка, який тільки могли отримати, з подарунка життя", - додав співак.

Рікі Мартін з чоловіком instagram.com/ricky_martin

Рікі Мартін з чоловіком instagram.com/ricky_martin

Рікі Мартін з чоловіком instagram.com/ricky_martin

Рікі Мартін з чоловіком HELLO! Russia

Рікі Мартін з чоловіком HELLO! Russia

Рікі Мартін з чоловіком instagram.com/ricky_martin

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Рікі Мартін офіційно одружився зі своїм бойфрендом, шведським художником сирійського походження Джваном Йосефом. Чоловіки перебувають у стосунках з 2016 року і разом виховують двох дітей.