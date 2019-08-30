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Рік зі смерті Кобзона: кому дісталися мільярди співака

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У четвер, 30 серпня 2018 року помер російський співак і політик Йосип Кобзон. Йому було 80 років.

У Йосипа Кобзона залишилися вдова Нінель, двоє дітей і десять онуків. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, яку спадщину залишив артист своїй сім'ї.

Рік зі смерті Кобзона: кому дісталися мільярди співака
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У власності у першого заступника голови комітету Держдуми з культури значаться машини, квартири, земельні ділянки.

За 2017 рік він заробив 15 159 440,53 рублів.

Також Кобзон був власником кількох земельних ділянок в Підмосков'ї. У селищі Баковка Кобзону належать 2 гектара землі. На цій ділянці знаходиться шість будівель: житлові будинки - 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостьовий будинок - 568 кв.м, будинок охорони - 417 кв.м, хозблок - 191 кв.м.

Рік зі смерті Кобзона: кому дісталися мільярди співака

Маєток не може коштувати менше 350-400 мільйонів рублів.

Рік зі смерті Кобзона: кому дісталися мільярди співака

У списку є ще чотири земельні ділянки, їх площа - від 1,3 тис. кв.м. до 9,2 тис. кв.м.

Квартира заявлена одна, площею 617 кв.метрів. Це двоповерховий пентхаус на Новому Арбаті. Вартість аналогічної нерухомості становить понад 450 млн рублів.

Рік зі смерті Кобзона: кому дісталися мільярди співака

Є гараж площею в 17,2 кв. метра та автомобіль Mercedes-Benz S 560 Maybach 4 MATIC, на якому їздив політик. Його мінімальна вартість - 10 млн рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній із клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поряд із матір'ю.

Після смерті артиста почали спливати різні дивні факти з його життя. Наприклад, звинувачення в сексуальних домаганнях і тісному зв'язку з російською мафією.

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Особа
Йосип Кобзон
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