Рік зі смерті Кобзона: кому дісталися мільярди співака

У четвер, 30 серпня 2018 року помер російський співак і політик Йосип Кобзон. Йому було 80 років.

У Йосипа Кобзона залишилися вдова Нінель, двоє дітей і десять онуків. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, яку спадщину залишив артист своїй сім'ї.

У власності у першого заступника голови комітету Держдуми з культури значаться машини, квартири, земельні ділянки.

За 2017 рік він заробив 15 159 440,53 рублів.

Також Кобзон був власником кількох земельних ділянок в Підмосков'ї. У селищі Баковка Кобзону належать 2 гектара землі. На цій ділянці знаходиться шість будівель: житлові будинки - 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостьовий будинок - 568 кв.м, будинок охорони - 417 кв.м, хозблок - 191 кв.м.

Маєток не може коштувати менше 350-400 мільйонів рублів.

У списку є ще чотири земельні ділянки, їх площа - від 1,3 тис. кв.м. до 9,2 тис. кв.м.

Квартира заявлена одна, площею 617 кв.метрів. Це двоповерховий пентхаус на Новому Арбаті. Вартість аналогічної нерухомості становить понад 450 млн рублів.

Є гараж площею в 17,2 кв. метра та автомобіль Mercedes-Benz S 560 Maybach 4 MATIC, на якому їздив політик. Його мінімальна вартість - 10 млн рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній із клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поряд із матір'ю.

Після смерті артиста почали спливати різні дивні факти з його життя. Наприклад, звинувачення в сексуальних домаганнях і тісному зв'язку з російською мафією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал