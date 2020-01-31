Рік після розлучення й нові стосунки: як змінилося життя Лорак та її колишнього чоловіка

31 січня 2019 року українська співачка Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років. Причиною розриву стала зрада Мурата.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінилися колишнє подружжя за рік і чи почали вони нові стосунки.

Причиною розлучення стало скандальне відео, яке з'явилося в мережі. На ньому чоловік Лорак розважався в нічному клубі Dali Park з моделлю Яною Беляєвою.

Співачка ніяк не коментувала ролик, але за кілька місяців стало відомо, що подружжя розлучається.

Мурата Налчаджиоглу вже в листопаді 2019 року було помічено шанувальниками з новою пасією. Нею виявилася Самія Ахметова. Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що знімок був зроблений в Іспанії, де відпочивала пара.

Правда, роман тривав недовго. Уже за кілька місяців стосунки були припинені.

У червні 2019 року в російських ЗМІ розсекретили ім'я ймовірного нового обранця 41-річної української співачки Ані Лорак. Так, артистка нібито закрутила роман з 26-річним саундпродюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глібом.

Пізніше пару почали все частіше бачити разом. Крім того, вони публікували спільні фото в соціальних мережах.

У чоловіка є син від української співачки TAYANNA. В одному з інтерв'ю вона заявила, що той не приділяє дитині занадто багато часу.

У Лорак і Налчаджиоглу також залишилася дочка Софія. Зараз дівчинка живе з мамою, але іноді проводить час із батьком.

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