Рік після розлучення й нові стосунки: як змінилося життя Лорак та її колишнього чоловіка

31 січня 2019 року українська співачка Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років. Причиною розриву стала зрада Мурата.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінилися колишнє подружжя за рік і чи почали вони нові стосунки.
Причиною розлучення стало скандальне відео, яке з'явилося в мережі. На ньому чоловік Лорак розважався в нічному клубі Dali Park з моделлю Яною Беляєвою.
Співачка ніяк не коментувала ролик, але за кілька місяців стало відомо, що подружжя розлучається.
Мурата Налчаджиоглу вже в листопаді 2019 року було помічено шанувальниками з новою пасією. Нею виявилася Самія Ахметова. Відповідним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що знімок був зроблений в Іспанії, де відпочивала пара.
Правда, роман тривав недовго. Уже за кілька місяців стосунки були припинені.
У червні 2019 року в російських ЗМІ розсекретили ім'я ймовірного нового обранця 41-річної української співачки Ані Лорак. Так, артистка нібито закрутила роман з 26-річним саундпродюсером компанії Black Star Inc. Єгором Глібом.
Пізніше пару почали все частіше бачити разом. Крім того, вони публікували спільні фото в соціальних мережах.
У чоловіка є син від української співачки TAYANNA. В одному з інтерв'ю вона заявила, що той не приділяє дитині занадто багато часу.
У Лорак і Налчаджиоглу також залишилася дочка Софія. Зараз дівчинка живе з мамою, але іноді проводить час із батьком.
Ми провели справді незабутній вечір, мюзикл на льоду "Спляча красуня. Легенда двох королівств". Яке щастя почути свій голос в особі головної героїні прекрасної @tatiana_navka. Вітаю з прем'єрою велику творчу команду @navka_show! Браво! 💥 # спящаякрасавица # навкашоу
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Інформація про те, що Лорак вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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