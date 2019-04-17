"Риється в смітнику!" Пугачова присоромила Лєру Кудрявцеву

Примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова, якій 15 квітня виповнилося 70 років, обрушилася з жорсткою критикою на телеведучу Лєру Кудрявцеву та її програму "Секрет на миллион".

Так, це сталося в ефірі ток-шоу "Пусть говорят" на російському "Первом канале" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, Пугачова обурилася присвяченим їй випуском, в якому взяв участь і ділився інтимними подробицями її колишній коханий, музикант Сергій Челобанов.

"Як зі смітника, вискакує дівчина дуже красива — ведуча — і в цьому смітнику починає ритися. "Скажіть, а Ви спали з нею?" — запитує ця дівчина гостя. А він сидить як цей ..."Так", — говорить. "Ой, а яка вона в ліжку?" — продовжує ведуча. І все це з екрана телевізора!", — обурилася Алла Борисівна.

Алла Пугачова скріншот з відео

Також вона додала, що до самого Челобанова претензій не має.

"Не винні ці люди, яких запитують. Що вони повинні відповісти, якщо вже прийшли? Винен рівень цих ведучих, дикторів ... А потім мені кажуть: "Ви, Алла Борисівна, нічого не розумієте, адже це брудне і противне дає рейтинг! "Так під три чорти такий рейтинг! Ви повинні виховувати, показувати, щоб люди прагнули до хорошого життя!", — зазначила співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова, якій 15 квітня виповнилося 70 років, розповіла про спалахи люті.

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