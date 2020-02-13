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13 лютого • оновлено в 11:39
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"Рідко скаржуся": Брежнєва висловилася про Меладзе після чуток про розлучення

1.1т
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Українська співачка Віра Брежнєва розповіла про стосунки з відомим продюсером Костянтином Меладзе.

Так, в інтерв'ю Cosmopolitan знаменитість зізналася, що вони з чоловіком дуже багато розмовляють і завжди знаходяться на зв'язку.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

vokrug.tv

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Брежнєва засвітила великі груди в сексуальному вбранні. Фото

За словами Брежнєвої, поруч з Меладзе вона може побути слабкою дівчинкою.

"Я сильна, але мені пощастило, що у мене сильний чоловік. Це дозволяє мені побути з ним слабкою дівчинкою, яка може поплакати на плечі, запитати поради або попросити допомоги. У той же час він захоплюється моєю самодостатністю. Наші відносини збалансовані. Ми дуже багато розмовляємо і завжди на зв'язку. Я можу дозволити собі поділитися з близькими проблемою, але не скаржитися на все підряд. Я рідко скаржуся і не люблю від когось часто чути скарги. Якщо люди чимось постійно незадоволені, вони концентруються на недоліках і не бачать за ними переваг, не отримують задоволення від життя. Найчастіше їм самим подобається бути в ролі жертви. Для мене склянка все-таки наполовину повна, а не порожня", – каже Віра.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва

Instagram @ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чоловіка Брежнєвої Костянтина Меладзе запідозрили в романі з солісткою гурту "Віа Гра" Ерікою Герцег. Віра відреагувала на чутки.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Віра Брежнєва Костянтин Меладзе
Місце
Україна
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