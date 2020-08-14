Рідкісні кадри: співак Роман Скорпіон вперше показав свою сім'ю

Український співак Роман Скорпіон вперше показав свою велику сім'ю. Раніше він не розповідав про своє особисте і сімейне життя.

Роман Скорпіон – хлопець з багатодітної сім'ї, якому рано довелося подорослішати. Його батько пропав без вісті, а коли Ромі було всього 20 – померла мама. Тому майбутній артист замість того, щоб займатися реалізацією мрії – співати, як старший з 6-ти дітей, повинен був піклуватися про велику родину, повідомила пресслужба артиста.

Роман ретельно оберігає приватну та сімейне життя від публіки. Довгий час співак публічно не розповідав про свою сім'ю і знайти знімки братів і сестер артиста на просторах мережі було складно.

Сім'я Романа Скорпіона Пресслужба

"Я щасливий, що у мене така велика родина. У моєї сестри Наталі один хлопчик, мій хрещеник Владислав. У Люби троє дітей: хлопчик і дві дівчинки. У брата Олега теж троє дітей: дві дівчинки і хлопчик. Іван і Юра – холостяки, як і я. Ми часто зустрічаємося, спілкуємося. А коли всі збираємося разом, то в будинку стає мало місця. Наша сім'я – це наша фортеця і я їх люблю", – додав співак.

Роман Скорпіон з братами Пресслужба

Нагадаємо, нещодавно Роман Скорпіон зібрав стадіон у Львові, де представив концертне шоу "Моя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співак і телеведучий Gena VITER вперше виконав на щорічному фестивалі "Ukrainian Song Project/Українська пісня" у Львові кавер-версію відомої пісні Олександра Пономарьова "Серденько".

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