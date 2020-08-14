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Рідкісні кадри: співак Роман Скорпіон вперше показав свою сім'ю

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
1,0 т.
Роман Скорпіон

Роман Скорпіон. Пресслужба

Український співак Роман Скорпіон вперше показав свою велику сім'ю. Раніше він не розповідав про своє особисте і сімейне життя.

Роман Скорпіон – хлопець з багатодітної сім'ї, якому рано довелося подорослішати. Його батько пропав без вісті, а коли Ромі було всього 20 – померла мама. Тому майбутній артист замість того, щоб займатися реалізацією мрії – співати, як старший з 6-ти дітей, повинен був піклуватися про велику родину, повідомила пресслужба артиста.

Роман ретельно оберігає приватну та сімейне життя від публіки. Довгий час співак публічно не розповідав про свою сім'ю і знайти знімки братів і сестер артиста на просторах мережі було складно.

Сім'я Романа Скорпіона

Сім'я Романа Скорпіона Пресслужба

"Я щасливий, що у мене така велика родина. У моєї сестри Наталі один хлопчик, мій хрещеник Владислав. У Люби троє дітей: хлопчик і дві дівчинки. У брата Олега теж троє дітей: дві дівчинки і хлопчик. Іван і Юра холостяки, як і я. Ми часто зустрічаємося, спілкуємося. А коли всі збираємося разом, то в будинку стає мало місця. Наша сім'яце наша фортеця і я їх люблю", – додав співак.

Роман Скорпіон з братами

Роман Скорпіон з братами Пресслужба

Нагадаємо, нещодавно Роман Скорпіон зібрав стадіон у Львові, де представив концертне шоу "Моя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співак і телеведучий Gena VITER вперше виконав на щорічному фестивалі "Ukrainian Song Project/Українська пісня" у Львові кавер-версію відомої пісні Олександра Пономарьова "Серденько".

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