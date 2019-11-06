Річниця загибелі Олександра Дедюшка: який вигляд має доросла дочка зірки кіно

Життя зірки бойовиків Олександра Дедюшка забрала страшна аварія у 2007 році. У актора залишилася дочка Ксенія від першого шлюбу.

3 листопада була 12 річниця загибелі актора. Того фатального дня Олександр їхав по трасі Москва–Уфа, щоб зустріти на вокзалі маму. Поруч із артистом сиділа дружина Світлана, а позаду – восьмирічний син Діма. Однак раптово машину викинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з вантажівкою. Всі пасажири померли на місці.

Після трагедії стало відомо, що у Дедюшка є дочка Ксенія від першого шлюбу з Людмилою Томиліною. Правда, як повідомляє Яндекс.Дзен, коли настав час ділити спадщину, дівчина не отримала нічого.

Олександр Дедюшко з дружиною Світланою та сином Дмитриком Яндекс.Дзен

Олександр Дедюшко Яндекс.Дзен

За словами мами Ксенії, незважаючи на постанову суду, родичі Світлани заволоділи всім майном і нічого не залишили рідній дочці актора. Зі свого боку Ксенія відмовилася воювати за спадок, і зникла з поля зору.

Донька Олександра Дедюшка Ксенія Яндекс.Дзен

Як вдалося з'ясувати, зараз вона живе своїм життям і не дає інтерв'ю про покійного батька.

Будучи дочкою актора, Ксенія спочатку теж пішла в театральний інститут, проте незабаром зрозуміла, що ця професія не для неї і перепоступила на факультет історії.

Донька Олександра Дедюшка Ксенія Яндекс.Дзен

Зараз Ксенія живе в Москві і працює у сфері газавтоматики.

У своєму Instagram дівчина часто ділиться особистими фотографіями: це і яскраві фотосесії, і випадкові кадри, і світлини з поїздок до інших країн.

Донька Олександра Дедюшка Ксенія Інстаграм

Донька Олександра Дедюшка Ксенія Інстаграм

Востаннє, коли дівчина з'являлася на передачі в пам'ять про Олександра Дедюшка, вона була з темним волоссям. Відтоді зовнішність дочки актора змінилася – в ефектній білявці годі й впізнати колишню Ксенію.

Донька Олександра Дедюшка Ксенія Інстаграм

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