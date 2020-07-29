Річниця весілля принцеси Діани і принца Чарльза: чому їхній шлюб "обріс" скандалами

29 липня 1981 року в Соборі Святого Павла в Лондоні відбулося весілля Принца Уельського Чарльза і леді Діани Спенсер.

Торжество, яке обійшлося державній скарбниці Великобританії майже в 3 мільйони фунтів, в пресі охрестили "весіллям століття". У той же час, союз Діани і Чарльза вважався одним з найбільш спірних в королівській родині. OBOZREVATEL вирішив згадати найскандальніші факти про шлюб принцеси і принца Уельських.

Весілля Чарльза і Діани

Проживши в шлюбі 15 років, подружжя офіційно розлучилося – за рік до трагічної загибелі Діани в автокатастрофі.

Інцидент під час весільної клятви

Вже з самого початку казка про "британську Попелюшку" почала сходити нанівець. Під час весільної обітниці, на яку вся країна чекала не менше королівської сім'ї, Діана переплутала друге і третє ім'я Чарльза, а той, у свою чергу, забув поцілувати вже законну дружину відразу після обітниці.

Діана і Чарльз одружилися 39 років тому

Діана не звернула увагу на такі дрібниці, хоча багато хто говорив, що це поганий знак. Набагато більше її хвилювали стосунки чоловіка з Каміллою Паркер-Боулз – його давньою коханкою. Він пообіцяв розірвати відносини з нею ще до весілля, але Камілла чомусь була присутня на церемонії, що неабияк спантеличило публіку.

Цікаво, що Діана з самого початку знала, що її чоловік кохає іншу жінку. Королівський експерт Кеті Ніколь стверджує, що принцеса Уельська завжди розуміла: Паркер-Боулз не покинула серце її чоловіка навіть після весілля і народження синів. Через кілька років після загибелі Діани Чарльз одружився з Каміллою.

Духовна прірва між подружжям

Між Чарльзом і Діаною була інтелектуальна і духовна прірва. Майже 13 років різниці у віці потрібно було компенсувати хоч чимось, але тоді наречена принца вирішила, що це Чарльз, повинен взяти на себе обов'язок "спуститися" на її рівень розвитку, а ніяк не вона "піднятися" до рівня чоловіка.

Шлюб принцеси Діани і принца Чарльза: скандальні факти

Діана не цікавилася хобі принца Уельського, не намагалася потоваришувати з його друзями, критикувала його звички і з глузуванням ставилася до його побожності. Їм буквально не було про що говорити один з одним, а слухати Чарльза так, як це робила Камілла, Діана і зовсім не вміла.

Після того, як стало очевидно, що Чарльз нудьгує в її присутності, Діана зробила ще одну помилку в їхніх стосунках: вона почала ревнувати чоловіка до його колишньої коханки. Це сильно "приземлило" Діану в очах Чарльза. А вона, не розуміючи цього, придумувала все нові приводи для ревнощів і нові образливі прізвиська для Камілли. Одне з них навіть залишилося в історії – "ротвейлер" – на думку Діани, Камілла мертвою хваткою вчепилася в Чарльза, як робить собака цієї охоронної породи.

Діана і Чарльз одружилися 29 липня

Діана викликала штучний інтерес до своєї персони

Тележурналіст Мартін Бешир під час скандального інтерв'ю нагадав Діані, що її нерідко звинувачували в тому, що вона сама штучно роздувала інтерес до своєї персони, епатуючи в перші роки шлюбу з Чарльзом. Наприклад, вона виступила мало не оголеною на сцені Ковент-Гардена в парі зі знаменитим танцівником балету Уейном Сліпоом.

Номер був "подарунком" принцу Чарльзу на його день народження. Однак фактично Діана перетягнула на себе всю увагу, якою повинен був насолодитися іменинник.

Вдруге це трапилося на прийомі в Білому домі, де вона станцювала рок-н-рол з Джоном Траволтою – імпровізація викликала справжню істерію серед журналістів, і Діана знову затьмарила собою і чоловіка, і подружжя Рейганів, яке їх приймало. До її появи в королівській родині інші її члени, включаючи і молодь, подібного ажіотажу ніколи не викликали, але, втім, і вели себе куди менш емоційно.

Принцеса Діана і принц Чарльз

Маніпуляції на тему дітей і здоров'я

На 3-му місяці вагітності, Леді Ді інсценувала падіння зі сходів. Зрозуміло, все закінчилося благополучно, а до смерті наляканий Чарльз весь період вагітності Діани здував з неї пилинки

Після пологів, за зізнанням самої принцеси, вона знову стала страждати від нестачі уваги, впала в післяпологову депресію, через що почала демонстративно завдавати собі тілесних ушкоджень.

Діана і Чарльз: найвідоміші скандали пари

В інтерв'ю BBC принцеса Уельська заявила, що була, можливо, "першою в королівській родині, хто коли-небудь відчував депресію або, принаймні, першою, хто дозволив собі проявити її відкрито". Така регулярна "відкритість" відсштовхнула від неї Чарльза та його сім'ю.

Зради Діани

У королівській родині табу на жіночу зраду було прописане "на рівні ДНК". Навіть якщо сам чоловік при цьому пускається у всі тяжкі, дружина повинна залишатися вірною. Діана не могла не знати, чим обернуться її інтрижки, враховуючи статус дружини і матері спадкоємців британської монархії.

Але вона, судячи з усього, вважала за краще про це не думати. Як і про те, що статус її коханців (конюхи, водії, офіцери) ще більш принижує і Чарльза, і її саму. Біографи принцеси Уельської нарахували 5 "офіційних" і 6-8 "неофіційних" коханців, з якими Діана мала стосункки до і після розлучення з Чарльзом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі страшні подробиці з життя принцеси Діани. Їх розкрили в новій документальній стрічці про секрети колишньої дружини принца Чарльза.