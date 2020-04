Річниця весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма: тор-3 скандалів, в які потрапила пара

29 квітня Кейт Міддлтон і принц Вільям святкують дев'яту річницю весілля. У 2011 році півсвіту стежило за торжеством в прямому ефірі, а весільні салони заповнилися сукнями "як у Кейт". Зараз, за роки шлюбу, подружжя пережило безліч моментів, за які їх люблять або критикують і, незважаючи на різні чутки, залишилися одним із символів королівської сім'ї.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найгучніші скандали, в які потрапляли герцоги Кембриджські.

Ймовірна зрада принца Вільяма

Британська журналістка і письменниця Джесіка Джейн на сторінках своєї книги "Герцогиня Кембриджська: як Кейт Міддлтон стала майбутньою королевою" описала випадок, коли в 2009 році Вільям ледь не позбувся відносин з Кейт.

Також ЗМІ повідомляли про його можливий роман з юною моделлю Софі Тейлор. Нібито він провів разом з нею кілька ночей. Вільям подібні чутки ніяк не коментував,

У 2019 західні ЗМІ повідомили про те, що британський принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон з її близькою подругою. Нібито, коли Кейт була вагітна третьою дитиною, британський принц недозволено близько здружився з Роуз Ханбері - колишньою моделлю аристократичного походження, а нині дружиною 58-річного Девіда Роксеведжа, маркіза Чамлі.

Конфлікт з дружиною принца Гаррі Меган Маркл

Чутки про напружені стосунки Меган Маркл і Кейт Міддлтон почали поширюватися ще в 2018 році. Відносини між герцогинями нібито не склалися з моменту весілля Маркл і принца Гаррі – Міддлтон не схвалила його вибір.

Пізніше, коли герцоги Сассекські склали королівські повноваження ситуація тільки погіршилася. Міддлтон публічно проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі під час служби в Вестмінстерському абатстві, присвяченій Дню Співдружності.

ДТП з літньою жінкою

У 2019 герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і британський принц Вільям потрапили в скандал з ДТП: кортеж, який супроводжував їх на церемонію в Віндзорський замок, збив літню жінку.

Винуватцем НП став поліцейський, який знаходився за кермом службового мотоцикла і не зміг впоратися з керуванням. За словами свідків, поліцейський їхав по зустрічній смузі. В результаті ДТП у постраждалої жінки діагностували перелом тазових кісток і численні травми.

An 83-year-old woman is in serious condition after being knocked down by a motorbike in William and Kate's motorcade. # 9News pic.twitter.com/KFJv6gty0S