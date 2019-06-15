Річниця смерті Жанни Фріске: як жила і боролася зі смертю співачка

Рівно 4 роки тому не стало виконавиці Жанни Фріске, два роки вона боролася з пухлиною головного мозку, але дива не сталося.

Стрімке життя Фріске

Фріске була і залишається, однією з найяскравіших зірок вітчизняного шоу-бізнесу. За 40 років свого життя вона зуміла зробити стрімку кар'єру та досягти успіху.

"Блестящие" ELLE

Солістка зоряного складу групи "Блестящие", сольна співачка, актриса кіно, телеведуча, але справжнє визнання прийшло до неї в 2003 році після участі в шоу "Останній герой". Жанна зайняла на шоу друге місце і відкрилася глядачам не як "блискуча" пафосна зірка, а як добра звичайна людина з міцним характером.

Глядачі були вражені і захоплені тим, як поводилася співачка, вона демонструвала левову витримку, спокій і добре ставлення до своїх колег. Після шоу вона прийняла для себе остаточне рішення не повертатися в групу і почати самостійну сольну кар'єру.

"Останній герой" Жанна Tengri Mix

Крім музики артистка спробувала себе в якості актриси і телеведучої. Глядачам вона відома завдяки ролям у блокбастерах "Нічний дозор", "Денний дозор", "Про що говорять чоловіки" і драмі "Хто я". За роль в "Денному дозорі" Фріске навіть отримала премію MTV в номінації "Краща жіноча роль".

Фріске вдалося подолати стереотипність, яка супроводжує більшість її колег. Жанну сприймали не тільки як співачку, яка у вільний час займається ще чимось, а як артистку, яка зуміла однаково добре реалізувати себе у всіх іпостасях.

Довгий шлях до кохання

Не дивлячись на армію шанувальників, успіх в кар'єрі і самореалізацію Жанна довгий час шукала саме ту людину. Як пише 24Smi, їй приписували романи з лідером "Отпетых мошенников" Сергієм Амораловим, з солістом групи "Hi-Fi" Мітею Фоміним навіть з російським мачо Дмитром Нагієвим і хокеїстом Олександром Овечкіним. Але ніяких доказів або підтверджень цим "романам" не було.

Фріске і Шепелєв довго не підтверджували відносини Архів Шепелєва

У серпні 2011 року в засобах масової інформації написали про нове захоплення зірки - телеведучого Дмитра Шепелєва. Але пара заперечувала зв'язок. Сумніви розвіялися, коли в твіттері Фріске з'явився інтригуючий запис: "Дорогий, наша історія кохання ... буде бігати в підгузках". На що Шепелєв відповів: "Хочу, щоб наша історія кохання скоріше бігала". Незадовго після цього артистка народила первістка – сина Платона.

Вагітною Жанна дізналася про хворобу Facebook Жанни

Невиліковна хвороба

Про свій діагноз вона дізналася ще під час вагітності. Фріске довгий час приховувала хворобу від суспільства. Про те, що артистка страждає серйозним онкологічним захворюванням, стало відомо від її чоловіка. Тоді, в 2015-му, фанати прийшли в жах від новини: Жанні діагностували неоперабельну пухлина мозку.

Жанна дуже змінилася під час лікування СтарХит

Жанна Фріске (праворуч) після лікування Главред

Фріске не стало 15 червня 2015 року, буквально через кілька тижнів їй виповнився б 41 рік. Останні місяці життя Жанна була в комі і її сім'я ретельно приховувала це. За тиждень до смерті Фріске перестала впізнавати рідних, а останні два дні вона провела в абсолютно несвідомому стані.

Багато шанувальників Жанни щиро сподівалися на її одужання, а також всіма силами допомагали зібрати гроші на лікування. В результаті було зібрано майже 70 мільйонів рублів, які по волі артистки були передані на лікування онкохворих дітей.

Після смерті Жанни розгорівся скандал

Після похорону Жанни її батько, мама, сестра Наталя і близька подруга Ольга Орлова не добирали слів, коли мова заходила про цивільного чоловіка артистки Дмитра Шепелєва. Говорили про те, що він поїхав і забрав сина на курорт до Болгарії, коли Жанна вмирала.

В кінці 2016 року скандал почав затихати. Конфліктуючі сторони розділили майно, що залишилося від померлої зірки. Рідним дісталася московська квартира, а Дмитру та Платону Шепелєвим – заміський будинок Жанни Фріске в Підмосков'ї.

син Фріске Платон Шепелєв СтарХит

Цього року син Шепелєва та Фріске піде в школу. Раніше батько дитини розповідав, що син все ще пам'ятає мати.

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