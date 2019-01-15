Рибку і Леслі засудили у Таїланді: як парочка до цього докотилася

Анастасія Вашукевич, відома як Настя Рибка, і Олександр Кирилов (Алекс Леслі), яких звинуватили у секс-тренінгу в Таїланді, визнали себе винними у суді міста Паттайя. Так, підсудні були засуджені до умовного терміну ув'язнення.

OBOZREVATEL вирішив нагадати читачам, що відомо про цю парочку, і як дійшло до того, що їх засудили.

Ще на початку січня модель Анастасія Вашукевич (Настя Рибка) стала фігуранткою секс-скандалу з російським мільярдером Олегом Дерипаскою. Так, російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував у мережі розслідування, у якому розповів, як Дерипаска і віце-прем'єр РФ Сергій Приходько проводили відпустку на яхті в компанії представниць ескорт-послуг. Серед них опинилася і Настя.

Політик поділився провокаційними матеріалами: відео з Instagram-сторінки Насті і її книгою про спокушання мільярдера, у якій вона нібито описала спільний вояж із Дерипаскою і Приходьком, змінивши їхні прізвища.

Пізніше Дерипаска подав у суд на Рибку і її "наставника" Алекса Леслі за публікацію матеріалів про його приватне життя без дозволу. Після цього Роскомнадзор почав вимагати видалення інформації про розслідування Навального зі ЗМІ, відеохостингу YouTube і соцмережі Instagram.

У кінці лютого стало відомо, що Леслі і Рибка були заарештовані в одному з готелів Паттайї у Таїланді під час проведення "секс-тренінгу".

Пізніше з'явилася інформація, що крім Леслі і Рибки, правоохоронці Таїланду затримала ще вісьмох росіян. Крім того, в мережі з'явилося відео затримання.

Зазначається, що вартість тайського секс-тренінгу становила $27 тисяч. Цю суму Рибка і Леслі повинні були поділити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Рибка разом зі своїм секс-тренером Алексом Леслі після затримання просила політичного притулку в США. Американське посольство в Мінську надало коментар, де уточнюється, що відомство не займається розглядом звернень про надання політичного притулку, оскільки заявник повинен перебувати на території США. За межами США можна звернутися тільки за статусом біженця.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!