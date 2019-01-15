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Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки

2.3тЧитати матеріал російською

Російська модель Анастасія Вашукевіч, відома в мережі як Настя Рибка, та її тренер з особистісного розвитку Олександр Кирилов (Алекс Леслі) в суді Таїланду визнали себе винними. Пара була затримана місцевими органами у справі про надання послуг сексуального характеру в лютому 2018 року.

Як пише Meduza, суд засудив їх до умовного терміну ув'язнення. Рибка та Леслі будуть депортовані до Білорусі та Росії відповідно.

Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки

Фото: facebook.com

Приводом для затримання пари стало проведення так званих секс-тренінгів для туристів. Спочатку Рибку та Леслі звинувачували в незаконному підприємництві, пізніше додалися звинувачення в наданні секс-послуг.

Сама ж Настя Рибка неодноразово називала Леслі своїм "секс-інструктором", в тому ж місяці в мережу злили секс-відео за участю дівчини та її колеги. Хронометраж деяких роликів тривав більше години. Це "хоум-відео", судячи з усього, не було призначене для показу широкій публіці.

Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки
Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки
Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки

У ЗМІ на той момент фігурували дві версії витоку пікантних роликів до мережу: за однією з версій акаунти Леслі та Рибки зламали хакери, за іншою версією - вони самі виклали ці записи з метою самопіару.

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Раніше Рибка неодноразово заявляла, що готова знятися в порно і зараз активно приймає пропозиції від продюсерів.

Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки
Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки
Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки
Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки
Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки
Рибка та Леслі засуджені: найгарячіші порнокадри парочки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Рибка разом зі своїм секс-тренером Алексом Леслі після затримання просила політичного притулку в США. Американське посольство в Мінську надало коментар, де уточнюється, що відомство не займається розглядом звернень про надання політичного притулку, оскільки заявник повинен знаходитися на території США. За межами США можна звернутися тільки за статусом біженця.

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Особа
Настя Рибка
Місце
Таїланд
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