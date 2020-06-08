Рибчинський навів показовий для України приклад боротьби з історії СРСР

Крістіна Долматова люди 09:44, 8.06.2020 Оновлено: 10:21, 8.06.2020

Народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський заявив, що його вражає фінський народ, який виграв війну з СРСР у 1939 році.

Так, про це український поет і драматург повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Юрій Рибчинський
Фото: uacrr.org

"Військові події, які мене вражають... Я так ненавиджу війну... Мене вражають фіни, які виграли війну у 1939-му у Радянського Союзу... Маленький народ", – висловився Рибчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поет і драматург Юрій Рибчинський заявив про занепад України.

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