Народний артист України і відомий поет Юрій Рибчинський заявив, що його вражає фінський народ, який виграв війну з СРСР у 1939 році.

Так, про це український поет і драматург повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Юрій Рибчинський Фото: uacrr.org

"Військові події, які мене вражають... Я так ненавиджу війну... Мене вражають фіни, які виграли війну у 1939-му у Радянського Союзу... Маленький народ", – висловився Рибчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поет і драматург Юрій Рибчинський заявив про занепад України.