Ріанна зустрічається зі скандальним репером A$AP Rocky – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що 32-річна популярна американська попспівачка Ріанна зустрічається зі скандальним репером A$AP Rocky.

Так, вперше про їхні стосунки заговорили на початку року, незабаром після того як співачка розлучилася зі своїм бойфрендом Хассаном Джамілем, пише People.

Як стало відомо, в липні A$AP Rocky брав участь у рекламній кампанії лінії по догляду за шкірою бренду Ріанни. А нещодавно пара була помічена на вечері з друзями в нью-йоркському ресторані Beatrice Inn.

Варто відзначити, що Ріанна і A$AP Rocky знайомі багато років. Репер часто виступав на концертах зірки, а також разом з нею позував на червоній доріжці.

У ЗМІ повідомили, що Ріанна зустрічається з репером A$AP Rocky Florida News Times

Нагадаємо, на початку липня 2019 року репер A$AP Rocky був заарештований у Швеції за підозрою в нападі. Артистові довелося скасувати всі свої виступи, зокрема і концерт на київському фестивалі Atlas Weekend.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше поп-співачка Ріанна впала з електричного скутера, в результаті чого на обличчі зірки утворилися синці і садна.