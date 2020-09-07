Ріанна травмувала обличчя через падіння з електроскутера

Ольга Веркалець Люди 15:34, 7.09.2020

Популярна американська поп-співачка Ріанна впала з електричного скутера, у результаті чого на обличчі зірки утворилися синці і садна.

Про це повідомив представник артистки виданню TMZ після того, як папараці сфотографували травмоване обличчя знаменитості. Серед ЗМІ почали поширювати чутки, що Ріанну побив співак Кріс Бравн, з яким у дівчини був роман, але інформацію спростували (знімок дивіться нижче).

В об'єктив папараці артистка потрапила 4 вересня. Вона сиділа в машині і чекала на замовлення їжі з ресторану. За словами помічника зірки, зараз виконавиця почувається краще, а набряки та синці зникли з обличчя.

Фото Ріанни після падіння з електроскутера.
tmz.com

Нагадаємо, в 2009 році співачку жорстоко побив в автомобілі її колишній бойфренд Кріс Бравн. Артист намагався задушити дівчину, а після сховався від поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва 6 вересня невідомі обікрали і завдали тілесних ушкоджень українському співаку Михайлу Хомі, який виступає під псевдонімом DZIDZIO.

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