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18 жовтня • оновлено в 02:54
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"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео

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Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з шанувальниками відвертим відео.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона в чорному купальнику дефілювала по доріжці серед пальм. Свій образ Ріанна доповнила пляжною накидкою і бежевою сумкою. А в зубах співачка тримала сигарету (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ріанна

Ріанна

Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Ріанни. Вони засипали її компліментами.

"Яке тіло", "Ти дуже гаряча. Я зараз ледь живий", "Справжня модель", "Природна краса", — написали люди.

"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео
"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео
"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео
"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Ріанни, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ріанна у відвертій білизні

Ріанна у відвертій білизні

Фото з Instagram

Ріанна продемонструвала "п'яту точку"

Ріанна продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Ріанна сексуально позує на камеру

Ріанна сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Ріанна у спокусливій білизні

Ріанна у спокусливій білизні

Фото з Instagram

Ріанна в пікантній фотосесії

Ріанна в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Ріанна сексуально позує на камеру

Ріанна сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Спокуслива Ріанна

Спокуслива Ріанна

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.

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Особа
Ріанна
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