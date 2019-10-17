"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео

Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з шанувальниками відвертим відео.
Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона в чорному купальнику дефілювала по доріжці серед пальм. Свій образ Ріанна доповнила пляжною накидкою і бежевою сумкою. А в зубах співачка тримала сигарету (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Ріанна
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Ріанни. Вони засипали її компліментами.
"Яке тіло", "Ти дуже гаряча. Я зараз ледь живий", "Справжня модель", "Природна краса", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Ріанни, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Ріанна у відвертій білизні
Фото з Instagram
Ріанна продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ріанна сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ріанна у спокусливій білизні
Фото з Instagram
Ріанна в пікантній фотосесії
Фото з Instagram
Ріанна сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Ріанна
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!