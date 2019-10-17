"Дуже гаряча, я ледь живий!" Ріанна схвилювала мережу відвертим відео

Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з шанувальниками відвертим відео.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона в чорному купальнику дефілювала по доріжці серед пальм. Свій образ Ріанна доповнила пляжною накидкою і бежевою сумкою. А в зубах співачка тримала сигарету (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ріанна Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Ріанни. Вони засипали її компліментами.

"Яке тіло", "Ти дуже гаряча. Я зараз ледь живий", "Справжня модель", "Природна краса", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Ріанни, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Ріанна у відвертій білизні Фото з Instagram

Ріанна продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ріанна сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ріанна у спокусливій білизні Фото з Instagram

Ріанна в пікантній фотосесії Фото з Instagram

Ріанна сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Ріанна Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.

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