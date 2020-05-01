Ріанна показала пишні форми в сексуальній білизні

Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з шанувальниками відвертим фото. На ньому вона позувала у білизні демонструючи пишні форми.
Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/badgalriri
Зазначимо, що співачка часто публікує відверті фото, чим радує своїх шанувальників.
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.
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