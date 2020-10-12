Результати сьомого випуску "Танці з зірками" спровокували скандал: фанати розкритикували суддів

Олена Кордунова Люди 13:13, 12.10.2020 Оновлено: 13:53, 12.10.2020

За результатами сьомого випуску шоу "Танці з зірками" в зоні ризику опинилися дві пари: Ольга Фреймут та Ілля Падзіна і фаворити шоу Надія Мейхер та Кирило Васюк. У підсумку проєкт не покинула жодна з них, що викликало хвилю критики в мережі.

Так, багато глядачів відзначили, що не вважають такий результат ефіру справедливим, тим більше, що за крок до вильоту опинилась одна з найсильніших пар цього сезону – Мейхер та Васюк. Ймовірно, що саме їм журі б віддало перевагу, і в такому випадку проєкт довелося б покинути Фреймут, однак було ухвалене рішення нікого не виганяти з шоу. Свою думку шанувальники "Танців з зірками" висловили під відео з результатами випуску на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

У шоу "Танці з зірками" залишилися всі пари
YouTube (скріншот відео)

Багатьох засмутив той факт, що в минулому випуску (4 жовтня) шоу покинули відразу дві пари: Олег Винник та Олена Шоптенко були дискваліфіковані за станом здоров'я – пара захворіла коронавірусом, а також Тарас Цимбалюк та Яна Заєць – за результатами голосування.

Користувачі мережі відзначили, що рішення залишити Фреймут у проєкті, на їхню думку, є несправедливим. Багато хто також обурився, чому, в такому випадку, в шоу не залишили Тараса Цимбалюка.

"Зробили чисто дитячий садок, все заради рейтингів – поставили одну з найсильніших пар з однією з найслабших. І як би не говорили, що ті не знатимуть ні музики, ні стилю, видно, що пари підготувалися заздалегідь саме до цього танцю" , – відзначили в коментарях.

"Просто смішно поставити в один ряд Мейхер і Фреймут! Не ганьбіть і не смішіть глядачів", – додали інші.

Користувачі мережі розкритикували рішення суддів.
YouTube (скріншот коментарів)
Користувачі мережі розкритикували рішення журі.
YouTube (скріншот коментарів)
"Танці з зірками" не покинула жодна пара.
YouTube (скріншот коментарів)
"Танці з зірками" не покинула жодна пара: в мережі суперечки.
YouTube (скріншот коментарів)
Шанувальники "Танців з зірками" розкритикували суддів.
YouTube (скріншот коментарів)
Через рішення суддів "Танців з зірками" в мережі розгорілися суперечки.
YouTube (скріншот коментарів)

Відзначимо, в мережі також активно обговорювали той факт, що в номінацію на виліт потрапила Надія Мейхер, яка є однією з найсильніших танцівниць нинішнього сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори шоу запропонували Олегу Виннику повернутися в проект "Танці з зірками" після дискваліфікації, проте співак відмовився від подальшої участі. Всі подробиці сьомого випуску шоу читайте за посиланням.

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