Результати півфіналу "Танців з зірками" спровокували скандал у мережі: що сталося

У мережі розгорівся скандал навколо тринадцятого випуску шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що в півфіналі жодна з трьох пар не покинула паркет.

Глядачі назвали підсумки 13-го ефіру танцювального проєкту несправедливими й підлаштованими. На їхню думку, "1+1" тягне своїх "улюбленців у фінал", а також нібито намагається заробити на глядацькому голосуванні. Фоловери заявили, що немає сенсу двічі дивитися, як змагаються три пари, якщо ніхто з них за підсумком не вилітає з шоу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Повний список учасників виглядав так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Юлія Саніна та Дмитро Жук

Нагадаємо, що за результатами голосування суддів, найменшу кількість балів отримали Надія Мейхер і Кирило Васюк. А ось лідерами турнірної таблиці стали Санта Дімопулос та Максим Леонов, а також Юлія Саніна та Дмитро Жук. Однак у фінальні хвилини "Танців з зірками" ведучі оголосили, що жодна пара не покине паркет у 13 випуску. Багато шанувальників також заявили, що це не справедливо. На їхню думку, проєкт мала покинути Мейхер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка і ведуча шоу "Танці з зірками" Тіна Кароль в тринадцятому ефірі програми вперше станцювала на паркеті. Артистка разом із Юлією Саніною та Дмитром Жуком виконала гарячу румбу під композицію Lady in red Кріса де Бурга.