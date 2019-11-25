"Жах, чому вони? Несправедливо!" Результати фіналу "Танців з зірками" обурили мережу

У мережі киплять пристрасті навколо фінального результату шостого сезону популярного телепроєкту "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам не сподобалося те, що перемогу здобула Ксенія Мішина та її партнер Євген Кот.

Глядачі назвали підсумки танцювального шоу несправедливими та підлаштованими. Зазначимо, що також за головний кубок шоу змагалися пари Анна Різатдінова і Олександр Прохоров та Вікторія Булітко з Дмитром Дікусаром. OBOZREVATEL зібрав реакцію глядачів на результати змагання.

Ксенія Мішина та Євген Кот Фото: instagram/tanci1plus1

Багато шанувальників проєкту щиро пораділи перемозі Мішиної, яку вона отримала в запеклій жіночої боротьби. Вони привітали акторку.

Водночас багато хто був обурений розподілом місць у фіналі, згідно з яким друге місце на проєкті посіла фаворитка практично всіх ефірів шоу — Анна Різатдінова. Шанувальники зазначили, що саме вона була гідною перемогти.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров Фото: instagram/anci1plus1

Крім цього, інші користувачі написали, що вболівали на "Танцях з зірками" за Ксенію Мішину або за Вікторію Булітко, яка посіла третє місце. Тому вони не засмутилися через фінальний результат шоу.

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар Фото: instagram/tanci1plus1

Як повідомляв OBOZREVATEL, суперфінал шостого сезону телепроєкту ''Танці з зірками'' відбувся в неділю, 24 листопада. Про те, яким він був, всі подробиці та відео виступів — дивіться в одному матеріалі.

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