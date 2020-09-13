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Режисера Сеітаблаєва нагородили премією Стуса

Obozrevatel
Obozrevatel
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Режисера Сеітаблаєва нагородили премією Стуса

Відомий український режисер Ахтем Сеітаблаєв отримав престижну премію імені Василя Стуса.

Про це повідомляє Український ПЕН, який є організатором премії.

Сеітаблаєва нагородили за особливий внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Церемонія нагородження відбулася 12 вересня в Києві, в музеї Шевченка.

"Я знаю, що це велика відповідальність. Я намагатимусь все робити так, щоб нікому не було соромно. Нікому з тих, хто проголосував за мене, нікому з тих, хто говорить про мене, нікому з тих, хто мене любить і думає про мене і нікому з тих, про кого думаю я ", — прокоментував своє нагородження режисер.

Режисера Сеітаблаєва нагородили премією Стуса

Під час інавгурації Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду та знак премії.

Як повідомляє раніше OBOZREVATEL, Сеітаблаєв розкритикував "утиск" культури у розпал COVID-19.

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Ахтем Сеітаблаєв
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