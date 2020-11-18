Режисер із Космосу: головні вистави, цікаві факти та цитати Романа Віктюка

Романа Віктюка не стало 17 листопада 2020 року. Знаменитий режисер, педагог і новатор – осягнути його мистецтво було "справою не для всіх". На його спектаклі шикувалися черги, а світ намагався "зловити" потік майстра, щоб зрозуміти.

Творчий шлях метра зі Львова на московські підмостки, нагороди і головні досягнення, епатаж і популярність Романа Віктюка – все в матеріалі OBOZREVATEL.

Зі Львова – в Москву: початок творчого шляху Романа Віктюка

З двох діамантів вище цінується той, який має червоточину, а не той, у якого всі грані однакові.

Роман Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові, яка ще тоді перебувала під владою Польщі. Батьки Романа були простими вчителями. Війну хлопчик запам'ятав смутно, але до кінця життя згадував бомбардування і труднощі. Але, жодні світові катаклізми не змогли перебити любов майбутнього режисера до творчості: з дитинства Віктюк виявляв інтерес до літератури та лицедійства, в школі брав участь в гуртку самодіяльності, причому відразу визначився, що йому найцікавіше перебувати в залі для глядачів і в кріслі режисера.

У 1952 році, 16-річним підлітком, Роман Віктюк починає навчання в ДІТІСі, потрапивши туди з першого разу на курс Василя і Марії Орлових. При цьому, юний студент був наймолодшим, але одним з найбільш перспективних на курсі, а серед вчителів були легендарні Юрій Завадський та Анатолій Ефрос.

Після закінчення ДІТІСу, Роман Віктюк повернувся до Львова, куди його відправили "за рознарядкою", де працював у Львівському театрі юного глядача. Потім паралельно режисер почав співпрацювати з київськими театрами, а в 1960 році відправився в Калінін (Твер) і звідти – в Вільнюс, де продовжив роботу в Литовському російському драматичному театрі. Тут Віктюк став провідним режисером у 1970-74х роках.

Я працюю для себе. Я думаю, що театр повинен існувати, як і існує він у всьому світі, для обраних. Театр елітарний за самою своєю природою, він призначений для тих, кому мистецтво дійсно необхідно для осягнення насамперед самих себе. І тоді природно, що коло цікавляться театром буде обраним. Театр повинен бути аристократичний, а аристократичний – значить якісний.

Литва і Москва: перша слава режисера

Працюючи в Литовському Російському театрі, Віктюк вперше в СРСР поставив п'єсу Пітера Шеффера "Чорна комедія" в 1971 році, драму Юліуша Словацького "Марія Стюарт", в перекладі Бориса Пастернака. Крім іноземних авторів, Віктюк також ставив і сучасних драматургів – наприклад, з успіхом пройшла прем'єра спектаклю за п'єсою Рощина "Валентин і Валентина" в 1971 році, "З коханими не розлучайтеся" Володіна та інших.

В середині 1970-х Роман Віктюк відбуває до Москви і починає роботу в театрі ім. Моссовета, але в Вільнюс він ще приїжджає в 1988 році на запрошення керівництва, щоб поставити спектакль "Уроки музики" Петрушевської та "Майстер і Маргариту" за Булгаковим. У столичному театрі Віктюк ставить "Царську охоту" і "Вечірнє світло". Потім режисер став співпрацювати з МХАТом, де став режисером "Украдене щастя" та "Чоловік і дружина знімуть кімнату", а також ряд інших вистав.

Потім режисер працював в театрі ім. Вахтангова, Одеському російському академічному драматичному театрі, Театру естради і знову відправився в Прибалтику, де в Талліннському театрі також поставив "Майстер і Маргариту" та "Бульвар Сан-Сет".

До самого розвалу Радянського Союзу, знаменитий режисер працював у безлічі провідних театрів країни – "Сатирикон", "Современник", Театр Естради і інших.

Від антрепризи до амфітеатру: Театр Романа Віктюка – справа життя майстра

Роман Віктюк був одним з небагатьох радянських діячів мистецтва, хто виграв від розвалу Радянського Союзу. У 1991 році майстер відкрив власний театр, який спочатку не мав сцени. Антрепризний театр виступав у різних містах з яскравим прем'єрним спектаклем "Мадам Батерфляй" з Сергієм Маковецьким.

За п'ять років, в 1996 році, Театр Романа Віктюка отримав власне приміщення на Строминці, яке було колишнім Будинком Культури. Незважаючи на те, що в будівлі були проблеми з опаленням, ще воно вимагало ремонту, театр продовжував діяти, а за два роки Віктюк поставив 18 вистав, які гралися не тільки на "рідний" сцені, а й стали хітами в багатьох містах і країнах .

В театрі йшли вистави: "Служниці", Ж. Жене (1991), "Лоліта", (за романом В. Набокова) (1992), "Двоє на гойдалках", за п'єсою У. Гібсона (1992), "Рогатка "(1993) і" Полонез Огінського Н. Коляди "(1994), "Філософія в будуарі", по діалогам де Сада (1996), "Осінні скрипки І. Сургучьова"(1997), "Повії" Н. Манфреді" (1997 ), "Саломея" Уайльда (1998), "Заводний апельсин", за романом Берджесса (1999) та інші.

У 1997 Віктюк отримав премію Інституту італійської драми і став першим іноземним режисером, який удостоївся цієї нагороди. Також в скарбничці метра – "Київська Пектораль", театральна премія "Maratea" Центру європейської драматургії. У 2015 році Театр Віктюка пережив серйозну реконструкцію, але вже в 2016 знову відкрив свої двері для глядачів і здивував: зал для глядачів перетворився на подобу античного амфітеатру на 500 місць.

Глядач весь час повинен відчувати, що над ним є щось невловиме і невидиме, але з чим він нероздільно пов'язаний, інакше все, що відбувається на сцені отримає крен в сторону плоского сюжету, що несе лише знак одного конкретно-побутового явища, без аналізу витоків, його живлять.

Цікаві факти і головні досягнення Романа Віктюка

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Впливова людина і народний артист

В середині 1990-х років Віктюка в США включили в список 50 людей світу, які вплинули на другу половину ХХ століття. Однак, це – не останні нагороди режисера. У 2006 він отримав звання Народного артиста України, в 2009 – Народного артиста Росії.

Викладач і його учні

З акторами Роман Віктюк взаємодіяв не тільки на сцені: за своє життя режисер встиг побувати і викладачем. Так, в Московському естрадно-цирковому училищі Віктюк працював з Геннадієм Хазановим і Юхимом Шифріним. Також метр випустив три курси в РАТІ-ДІТІС, серед його учнів: Павло Карташев, Ростислав Колпаков та інші відомі артисти.

Віктюк багато їздив з лекціями та майстер-класами по містах Росії, України та Італії, викладав в Інституті театрального мистецтва і вів тренінги на курсах при Польському театрі у Москві.

"Режисерові завжди має бути 19, тому що він завжди починає. І якщо у нього є досвід і знання, то він шалено багато втрачає. Тому що в ньому пропадає дитяче сприйняття життя, і в розрахунок входить свідомість. А має бути все первородно!"

Особисте життя майстра

Про особисте життя Романа Віктюка завжди ходили чутки, причому часто – досить неприємні. Режисер, за однією з версій, був одружений лише одного разу – на співробітниці "Мосфільму", що не мала відношення до театрального середовища. Однак, за офіційною інформацією, знаменитий режисер ніколи не був одружений і дітей також не мав. При цьому, в інтерв'ю він зізнався, що був закоханий в Людмилу Гурченко, але раннього шлюбу цілком вистачило, щоб зрозуміти: самотність – єдина доля творця.

І хоча Віктюк залишив нам велику театральну спадщину, власних спадкоємців у нього не було. Дітьми для нього були актори з його театру і улюблені студенти.

У жорстку шкірку, в непроникний кокон самотності укладена людська душа. І чим міцніше ця оболонка, тим болісніше і безнадійно туга по возз'єднанню з собі подібними.

Скандальні служниці

Вперше про Романа Віктюка заговорили всі і не тільки в театральному середовищі, коли майстер поставив на сцені театру "Сатирикон" знаменитий спектакль "Служниці" за п'єсою Жана Жене в 1988 році. Прем'єра стала справжнім успіхом і одночасно – скандалом, адже в сюжеті, де дві служниці вирішили отруїти свою господиню, переплелися еротика, пристрасть і жорстка постіронія. Всі ролі, в тому числі і служниць, в цьому спектаклі зіграли чоловіки, що справило ефект вибуху бомби.

"Це було неймовірно сміливу пропозицію Романа Григоровича. Він приніс п'єсу, він її нам прочитав, ніхто з нас, чотирьох майбутніх учасників, спершу її не зрозумів. Але він став говорити, і так захоплююче, що спектакль нам став якось бачитися, і я, новоспечений тоді художній керівник, зважився на цю постановку", – згадував Райкін, який зіграв у ньому одну з головних ролей.

"Я – Роман": Похвала від Марчелло Мастроянні

Роман Віктюк був одним з перших театральних режисерів в СРСР, про кого не просто дізналися, а по-справжньому заговорили за кордоном. Він не боявся епатувати публіку і хоча багато його спектаклі раз по раз забороняли до показу, Віктюк не здавався і шукав нові способи самовираження.

У 1969 році зірка італійського кіно Марчелло Мастроянні, який приїхав на Московський кінофестиваль, оцінив талант молодого Віктюка, подивившись його "Підступність і любов" по Шиллеру в Калінінському (нині Тверському) драматичному театрі. За легендою, в фіналі спектаклю вражений Мастроянні закричав на італійському "Geniо!" ( "Геній!"). Правда, сам Віктюк вирішив, що його назвали Женею і лише скромно відповів: "Я – Роман!".

Заборонений спектакль

"Майстер і Маргарита", "Служниці" – все це спектаклі, які побачили світ, оскільки з'явилися вже в пору Перебудови, що стала для Віктюка ковтком свіжого повітря. Але на зорі кар'єри майстру довелося працювати в задушливій атмосфері худрад, стверджень, нарад і "лінії партії", що вбивчо для драматургії театру.

У 1978 році в Студентському театрі МГУ Роман Віктюк поставив спектакль "Уроки музики" за п'єсою Людмили Петрушевської. Глядачі стояли в чергах за квитками, а керівництво інституту, а потім і комісія, були незадоволені. У підсумку, спектакль був заборонений, як той, що несе в собі ідеологічну небезпеку.

Роман Віктюк за життя був режисером з Космосу – так його охрестили не тільки артисти його театру, а й багато колег по цеху. Він завжди тримався відокремлено, намагаючись нікого не зачепити, нікому не докучати і дотримуватися своєї чіткої лінії. Його не стало 17 листопада 2020 року і нам на пам'ять залишаються новаторські постановки, зухвалість і безмежне мистецтво майстра, якого світ ловив, але так і не спіймав.

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