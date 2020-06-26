Режисер Серебренніков визнаний винним у масштабному шахрайстві: суд виніс вирок

Єва Романова Люди 11:37, 26.06.2020 Оновлено: 11:40, 26.06.2020

Міщанський суд Москви визнав винним російського режисера Кирила Серебреннікова в махінаціях особливо великих розмірів і розкраданні 129 мільйонів рублів у держави при реалізації театрального проекту "Платформа".

Раніше прокурор попросив у суду для Серебреннікова 6 років колонії і штраф 800 тисяч рублів. Про остаточний вирок і запобіжний захід поки невідомо, пише РІА Новини. Дивіться також в кінці новини відеотрансляцію засідання суду.

У резонансній кримінальній справі щодо художнього керівника "Гоголь-центру" Кирила Серебреннікова також фігурують: колишній генпродюсер "Сьомий студії" Олексій Малобродський, гендиректор Юрій Ітін і колишня співробітниця міністерства культури РФ Софія Апфельбаум. Всім їм загрожує від 4 до 6 років колонії загального режиму.

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