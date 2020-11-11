Режисер фільму "Атлантида" відмовився від ордена, яким нагородив його Зеленський: названа причина

Український режисер і продюсер Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, який йому присудив президент Володимир Зеленський.

Відповідний указ глава держави підписав з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, пише "LB.ua".

"Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками. За дивним збігом обставин, ці "справи" переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені", – розповів Васянович.

Валентин Васянович відмовився від ордена "За заслуги" 3-го ступеня cinema.in.ua

Він додав, що не може приймати нагороду від тієї влади, яка, за його словами, однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою – відкриває кримінальні виробництва та займається переслідуванням.

"Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика", – зазначив режисер.

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